Presentación de la exposición 'La escena oscura. Ella despierta' Estrada

Natalia Suárez fusiona dibujo y pintura en la teatral 'La escena oscura. Ella despierta'

La exposición de la artista gasteiztarra, en la sala Laboratorio de San Telmo, es el resultado de la invitación a participar en el programa 'Artea abian'

Teresa Flaño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:25

Comenta

El proyecto 'Arte abian' llega a su sexta edición con la invitación a la artista gasteiztarra Natalia Suárez Ortiz de Zárate de exponer en la ... sala Laboratorio de San Telmo. Se trata de una iniciativa conjunta entre el museo donostiarra y Kutxa Fundazioa para impulsar el trabajo de artistas de creación contemporánea que no han tenido la ocasión de contar con una muestra individual en una institución o espacio público en Gipuzkoa. Permanecerá abierta al público, con entrada gratuita, desde mañana hasta el 1 de marzo de 2026.

