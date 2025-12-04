Natalia Suárez fusiona dibujo y pintura en la teatral 'La escena oscura. Ella despierta'

El proyecto 'Arte abian' llega a su sexta edición con la invitación a la artista gasteiztarra Natalia Suárez Ortiz de Zárate de exponer en la ... sala Laboratorio de San Telmo. Se trata de una iniciativa conjunta entre el museo donostiarra y Kutxa Fundazioa para impulsar el trabajo de artistas de creación contemporánea que no han tenido la ocasión de contar con una muestra individual en una institución o espacio público en Gipuzkoa. Permanecerá abierta al público, con entrada gratuita, desde mañana hasta el 1 de marzo de 2026.

'La escena oscura. Ella despierta', título de la propuesta de Suárez, es el resultado del trabajo realizado en el último año. Son 7 pinturas de gran tamaño y 32 dibujos más pequeños. La mayoría de las pinturas grandes mezclan óleo, spray y acrílico sobre lienzo, salvo una de ellas que está creada solo con óleo sobre lienzo. Los dibujos son de tamaño A4 realizados con bolígrafo sobre papel.

La artista señala que «una serie de pinturas y dibujos recientes se reúnen bajo un título que desprende un tono teatral o de guion, como anunciando una acción que está a punto de suceder». Se menciona un personaje femenino, y quien quiera podrá vincularlo a las figuras que aparecen en los cuadros, o a la propia Suárez: «Es una sugerencia de ficción frente a lo concreto, frente a lo que no se ve».

Aunque habitualmente trabaja más la pintura en esta ocasión el dibujo juega un papel central, -«tienen el mismo nivel», explica la artista-, y por eso le ha dedicado un espacio en donde recoge escenas, algunas cotidianas y otras más oníricas, de una mujer. Es de este grupo de imágenesde donde Natalia Suárez parte para desarrollar 'La escena oscura. Ella despierta».

Junto a la muestra se ha editado un cuidado catálogo, con textos de Nadia Barkate, imágenes de Lander Ibarretxe y diseño de Adrián Romero. La artista explica que «no se trata de recoger las obras que se exponen en San Telmo, sino otra pieza de la muestra que le da otra capa más para que el espectador pueda reflexionar un poco más profundamente sobre lo que ve en la sala».

Durante la presentación de 'La escena oscura. Ella despierta' la artista ha estado acompañada por Ana López Loiarte, concejala delegada de Gobernanza abierta y Cuultura; la directora del museo, Susana Soto y Ana Abalde, directora de Arte y Patrimonio de Kutxa Fundazioa.