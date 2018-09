Natali Canas del Pozo y Lucas Echeveste Lacy: «No mirar tendencias te puede ayuda a estar por delante de ellas» La arrasatearra Natali Canas del Pozo y el donostiarra Lucas Echeveste Lacy, durante una reciente visita a Donostia. / USOZ Arquitectos de El Equipo Creativo Este estudio ha sido galardonado con el premio al mejor diseño de interiores de hotel de Europa ASIER LEZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 6 septiembre 2018, 09:21

Han trabajado en Barcelona, Madrid, Londres y Rabat, entre otras ciudades. Han recibido una treintena de premios internacionales tras realizar más de veinte proyectos desde 2010. El último, el premio al mejor diseño de hoteles de Europa, este año con el Hotel Axel de Madrid, otorgado por 'Design et al', una publicación líder de diseño de interiores del Reino Unido. Oliver Franz Schmidt, la arrasatearra Natali Canas del Pozo y el donostiarra Lucas Echeveste Lacy son arquitectos, y desde hace ocho años forman El Equipo Creativo, uno de los veinte estudios más prestigiosos del mundo. Su sede está en Barcelona, pero se trasladarían «sin dudarlo» a San Sebastián en busca de nuevos retos.

- Así que todo comenzó en 2010 con el diseño del ya emblemático restaurante Tickets y la coctelería 41º de Ferran y Albert Adrià.

- Natali Canas del Pozo. Ferran y Albert Adrià querían hacer un proyecto muy novedoso para la época y buscaron un equipo creativo con diferentes perfiles que pudieran diseñarlo. Nos reunimos de manera individual para llevarlo a cabo y la colaboración funcionó muy bien. El proyecto resultó interesante y, gracias a que los hermanos Adrià son muy mediáticos, la prensa enseguida se interesó por saber quiénes habían hecho el diseño. Por aquel entonces no teníamos un nombre como tal, pero durante todo el proceso ellos nos habían llamado El Equipo Creativo, así que cuando llegó la prensa dijimos: somos El Equipo Creativo. Así fue como empezó todo.

- Y desde entonces se especializaron en el diseño de espacios gastronómicos...

- N.C.P. El diseño del restaurante Tickets fue un comienzo potente en el mundo de la gastronomía. Un proyecto te va llevando a otro, nos empezaron a llamar para más diseños en el mundo de la gastronomía y ahora somos un equipo especializado en el diseño de espacios gastronómicos.

- ¿Qué papel juega el espacio dentro del concepto gastronómico? ¿Se le da más importancia al diseño del espacio que a la propia comida?

- Lucas Echeveste Lacy El diseño de interiores ha adquirido una importancia necesaria porque el espacio tiene que acompañar a la gastronomía, pero al final vas a un restaurante a comer, y si lo que comes no te complace o no te convence, por muy interesante que sea el espacio, difícilmente vas a volver. El diseño tiene que apoyar y acompañar el concepto gastronómico, pero nunca puede estar por encima.

- Entonces, cuando un restaurante tiene éxito, ¿qué porcentaje de ese éxito le corresponde al diseño del local?

- L.E.L. Ambos conceptos (gastronomía y diseño) tienen que ser como hermanos. El espacio tiene que acompañar lo que se va a comer, tienen que ser un equipo, no se trata de quién gana, sino de que vayan en equipo.

- ¿Cuáles son las estrategias que siguen a la hora de encarar un nuevo proyecto?

- N.C.P. Lo primero que hacemos es buscar un concepto que encaje con el proyecto, un hilo conductor, una historia que contar. Sería como el guion de la película. Intentamos dialogar con nuestro cliente, el alma del proyecto, y entender qué necesita. Nosotros somos muy preguntones, y antes de transformar el espacio tenemos que entender bien el objetivo del proyecto. A esta fase le llamamos el ping-pong (porque hay mucho dialogo). Cuando ya tenemos el concepto, cuando ya sabes de qué va la película, ya puedes definir a cada uno de los personajes. Cuando ya tienes el concepto ya puedes centrarte en los demás aspectos, y ninguno de ellos es más importante que otro.

- ¿Y se dejan aconsejar por las tendencias de cada momento?

- N.C.P. No prestamos atención a las tendencias porque hoy están y quizás mañana no. Intentamos que cada uno de nuestros proyectos tenga su propia personalidad, que sea único, diferente al anterior. A veces el no mirar las tendencias te puede ayudar a estar por delante de ellas.

- Su estudio lleva el nombre de Equipo Creativo. ¿Qué importancia tiene para ustedes el trabajo en equipo?

- L.E.L. Nuestros proyectos son trabajo en equipo total. Los proyectos de interiorismo tienen varias fases y digamos que nos vamos pasando la pelota entre nosotros. Cada uno de nosotros está especializado en una fase y cuando creemos que ya está lista, se la pasas al de al lado, pero sin desinvolucrarte del todo. Cada uno tiene bien asumido el papel que desempeña e intentamos que cada uno trabaje en aquello que se siente más cómodo y pueda aportar más al proyecto. Además, el equipo nunca es el mismo en cada diseño, y eso es muy enriquecedor. Es como una máquina con muchas piezas y movimientos muy complejos que se tienen que mover conjuntamente.

- Han recibido más de treinta premios internacionales, el último, el premio al mejor diseño de hoteles de Europa...

- N.C.P. Cuando ya has recibido varios premios, no se saborean igual que los primeros, no saben tan dulces, pero este tiene algo muy bonito porque es la primera vez que recibimos un galardón por el diseño de un hotel, en concreto por nuestro primer hotel. Hasta ahora nos habíamos movido dentro de la gastronomía.

- ¿Y cuál es el próximo objetivo?

- L.E.L. El objetivo es más de puertas adentro, queremos que la maquinaria del equipo fluya con soltura, ser cada vez más efectivos. Nuestro objetivo también es expandir el mercado al País Vasco, que salgan más proyectos en Euskadi. Recientemente hemos diseñado el bar Txalupa de la Parte Vieja donostiarra, pero tenemos muchas ganas de hacer más cosas en el País Vasco. Hemos trabajado en Barcelona, Madrid, Londres o Rabat, y aunque nuestro estudio físico esté en Barcelona, nosotros estamos con un pie allí y otro en San Sebastián.

-¿Se trasladarían a San Sebastián?

- L.E.L.. Encantados, sin dudarlo. Nuestro compañero Oliver es alemán y se mudó a Barcelona buscando el sol y el clima del Mediterráneo, así que tendríamos algún problema con el tema del clima (risas), pero podríamos convencerle porque también le gusta mucho comer, y que nosotros hayamos tenido una relación tan directa con la gastronomía, en parte es gracias a él.

- De un total de 20 proyectos que han realizado en estos ocho años de trayectoria, ¿con cuál se quedan?

- N.C.P. Eso es algo difícil de responder, como si a una madre le preguntan cuál es su hijo preferido, pero siempre se le tiene un cariño especial a los primeros proyectos, a los del inicio.

- En menos de una década, El Equipo Creativo ha logrado posicionarse como uno de los veinte estudios de diseño más prestigiosos del mundo. ¿A qué se debe?

- L.E.L. Tal vez lo que nos diferencia de otros estudios de diseño es que evitamos caer en estilismos demasiado personales, intentando que cada proyecto sea nuevo, diferente y tenga su propia personalidad.

- Actualmente trabajan también como directores del Máster de Interiorismo del Instituto Europeo di Design de Barcelona. ¿Qué les dirían a las personas que quieran iniciarse en el diseño de interiores?

- N.C.P. Nos tomamos muy en serio el tema de la educación, porque a nosotros también nos aporta a nivel personal, aprendemos mucho de los estudiantes. El diseño de interiores es un sector que tiene muchas salidas, y yo les diría a los más jóvenes que tengan paciencia, porque les ha tocado vivir en un mundo que va muy rápido. La nueva generación tiene demasiadas prisas por todo, y lo mejor es ir por la vida sin prisas, que todo llegará.