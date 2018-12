Musikene lanza una revista de investigación sobre jazz Primer número de la revista Jazz-Hitz, de Musikene. Profesores y especialistas de diversos países contribuyen con diez artículos científicos a la publicación anual Jazz-Hitz RICARDO ALDARONDO San Sebastián Martes, 18 diciembre 2018, 16:00

Investigadores de las universidades de Inglaterra, Noruega y Portugal, además de especialistas de Navarra, Valencia y Málaga, contribuyen a la decena de articulos incluidos en la nueva revista Jazz-Hitz que el departamento de Jazz de Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, lanza con la intención de «cubrir un hueco que solo está atendido en el mundo anglosajón», ha explicado Patri Goialde, coordinador de la publicación.

La intención de los impulsores de Jazz-Hitz es «publicar trabajos científicos relacionados con el jazz, considerándolo con una perspectiva muy amplia, desde los estudios sobre su historia y de los diversos estilos e intérpretes a su relación con otras manifestaciones artísticas como el cine, la fotografía o la literatura».

Artículos sobre Miles Davis y Dave Holland, reflexiones sobre las bandas más contemporáneas como The Bad Plus y Mostly Other People Do the Killing, e investigacioens sobre los comienzos del jazz en la Costa Vasca o en Mallorca, forman parte del contenido de este primer número en formato de libro, que se edita en papel y también en descarga digital gratuita.

Miren Iñarga, directora del centro, destaca «el compromiso con la investigación en arte» que debe tener un centro como Musikene, y Miguel Martín resalta la necesidad de una publicación como esta porque «el jazz hay que tomárselo en serio, primero nos atrae la experiencia de la música, pero luego queremos saber más sobre una música que ha contribuido de forma importante a crear la modernidad».

02:38 Vídeo. Juan Manuel Rodriguez (guitarra) y Juan José Cabillas (saxo). / R.A.

También para los propios alumnos del centro, como Juan Manuel Rodriguez (guitarra) y Juan José Cabillas (saxo) que contribuyeron a la presentación con dos piezas, y para los intérpretes de jazz en general, son importantes estas investigaciones, porque «el jazz está en una encrucijada de estilos y caminos, y nadie sabe por dónde va a tirar», apunta el contrabajista y profesor Gonzalo Tejada. «El intérprete necesita reflexionar sobre esos caminos, como la irrupción de nuevos standards en el repertorio del jazz a partir de canciones de Nirvana o Sting, entre otros nuevos pasos que está dando el género».