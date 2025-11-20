|
Musikari donostiarraren 35 kantu 2 CDtan, Anjel Lertxundiren «biografia ederra» eta diskografiari buruzko xehetasunak zein letrak bildu ditu Elkarrek
Donostia
Osteguna, 20 azaroa 2025, 13:39
Atzera begira, baina iraganean geratu gabe, azaldu da Antton Valverde asteazken honetan Elkarrek kaleratu duen antologiaren aurkezpenean. «Azken hilabete hauetan gertatu zaizkit gauza asko orain gertatu ez zaizkidanak. Hemen nago ea hurrengo emaitza zein den». Disko-liburuak Valverdek ondutako 35 kantu ditu, «denak sartzea ezinezkoa baitzen». «Valverderen errepertorioaren sendotasun musikala, poetikoa eta sustantziala adierazi nahi du. Hitzek eta doinuek hasieratik izan duten garrantzia erakustea da helburua, konposizio mamitsuak erakutsiz, autoretza osokoak, bere sormenaren inspirazio sotila eta interpretazio bikainaren isla izatea», esan dute. Oso pozik azaldu da donostiarra emaitzarekin, batik bat «gogo onez egina dagoelako, kuidado handiz, edizioa oso zaindua eta landuarekin. Oso kontent nago».
Andres Camio 'Jitu' Elkar Musikako kideak xehatu duenez, helburu nagusia Valverdek ibilbide musikalean hain presenta izandako bi munduak, «bertsoak eta olerkariak», uztartzea eta ondo aurkeztea izan da. Prozesuan Valverde ondo ezagutzen duten hiru pertsonak lagundu dute. Batetik, Anjel Valdések kantuen aukeraketan. «Bere ezagutza eta Anttonekin duen harremana medio proposatu nion aukeraketa bat egitea», esan du 'Jitu'k. «Euskal kantagintzan gitarra jaun eta jabe zenean, Antton Valverdek pianoz jantzi zituen bere kantuak. Euskal poeta handien miresle izaki (Lizardi, Lauaxeta, Bitoriano Gandiaga, Jon Mirande…), haien olerkiak musikatuz osatu du Valverdek disko bilduma labur baina oso pertsonala (...). Antologia honek jorratutako ibilbide emankorraren erakusgarri izan nahi du, egindakoaren errekonozimendu gisa, batetik, eta etorkizuneko belaunaldientzat eredu izan dadin, bestetik, oroitzapenez eta sentipenez ereindako gure Asaba Zaharren baratzean, egunen batean uzta oparoa bilduko dugun itxaropenaz», dio Valdesek disko-liburuan. Musikariak azaldu duenez zerrenda osatu zuenean pasa zion eta, «aldaketa txiki batzuk» tartean, oso pozik eta eskertuta da emaitzarekin.
'Antologia'
-
Egilea: Antton Valverde.
-
Argitaletxea/Diskoetxea: Elkar.
-
Liburua eta 2 CD.
-
Prezioa: 24,95 euro.
Bigarrenik, Víctor Sanchez estudioko ingeniariak ekainean Elkarreko estudioetan grabatutako bi kantu nahastu ditu eta, batik bat, «batasun sonoro bat eman dio bilduma osoari». Prozesuaz eta bidean egindakoaz, emozioz oroitu ditu hasierako estudioko orduak, Iñaki Beobiderekin egindakoak, besteak bete 'Lauaxeta' (Herri Gogoa, 1978). «Gerora ni ere harritu nauen lana da, oso ondo eginda dago, Lauaxeta bere ikuspegi guztietan da: erlijiosoa, poeta...». Diskoa etxean lasai entzunda eta atzera begirako ariketa horretan iritzi du «lehen kantetan ahots sendoagoa» zuela eta urteekin aldatzen joan dela, «ez okerrera, diferente», baita orduan eta egun kantatzeko moduek ez dutela zerikusirik.
Azkenik, Valverdek urte luzetan lagun, bidaide eta inspirazio izan duen Anjel Lertxundik hitzaurre eta «testu zoragarri» bat landu ditu. 'Jitu'-k aurreratu duenez «biografia modukoa» da, baina gutxi du hotzetik. «Haien harremana zein pertsonala den ikusten da, zein mimo eta kariñorekin idatzia dagoen». Donostiarrak argi utzi du idatzitakoekin oso pozik dagoela. Irakurlea bertara bideratu du, «ez protagonista ni naizelako, Anjelek egindako lanagatik. Nabari da 'a pecho' hartu duela».
Aipatutakoa gutxi balitz, amaieran irakurleak Valverderen diskografia aurkituko du, «kreditu eta xehetasun guztiekin». Era berean, azala musikariaren aitak egindako koadro batean oinarritua dago eta zaleren bati ezaguna egingo zaio agian, donostiarraren lehen singleko azala, 'Utsa' (Herri Gogoa, 1969), izan baitzen.
'Jitu'-k esan bezala, Valverde «musikari lotutako gizona» da, aurkezpen gutxi behar duenetakoa. Hori horrela, aspaldian zuten diskoetxetik asmoa antologia bat egitea eta pasa den ekainean jasotako Adarra Saria izan zen azken bultzada. «Ez gaude hemen horregatik, baina bultzada bat izan da. Kaxoi batean nuen gordea eta behin jasota merezi zuen gure aldetik omenaldi txikia», azaldu du.