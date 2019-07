Musika Parkean vuelve a Urgull tras dos años en barbecho Dr. Maha's & Miracle Tonic, Kokoshca y Álex del Toro DJ actúan hoy a partir de las 18.00 horas en la batería de Santiago JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 julio 2019, 07:58

«Desempolvad vuestras cestas de picnic, poneos vuestras mejores galas y subid a Urgull el martes 30 de julio, víspera de San Ignacio». Es la recomendación que hacen para esta tarde desde Musika Parkean, iniciativa que resucita tras dos años de inactividad y varias funciones aplazadas por el mal tiempo. Hoy tratarán de romper el maleficio con una «sesión especial» que se celebrará a partir de las 18.00 horas y tendrá como protagonistas a los bilbaínos Dr. Maha's & Miracle Tonic, a los pamploneses Kokoshca y al músico y DJ donostiarra, Álex del Toro, que cerrará la fiesta como pinchadiscos.

Según informaron ayer los organizadores, el «hilo conductor» de esta propuesta gratuita será la sostenibilidad, por lo que el grupo Vibra-Tó impartirá un taller de creación de instrumentos musicales con materiales reciclados que culminará con un pequeño concierto. Musika Parkean aprovechará la ocasión para celebrar los diez años transcurridos desde que nació este proyecto que, bajo el lema, «Por favor, pisad la hierba», aúna música y picnics en diferentes parques de Donostia. Entre otros lugares, sus actividades se han celebrado en el Palacio Miramar, Ulia y la propia batería de Santiago, con inmejorables vistas a la bahía.

En declaraciones a este periódico, Xabier de la Maza explicó ayer que hace dos años los responsables de la cita decidieron dejarla «en barbecho» para «repensar» un proyecto que, al ser gratuito, precisaba de un esfuerzo de patrocinios. Al fin, gracias al apoyo de la marca de cerveza 18/70 La Rubia han logrado organizar la sesión de esta tarde, que en principio será la única del año. Si sale bien y el público responde, en 2020 regresarán con un formato más «manejable»> que el de antes: «Solíamos hacer seis picnics al año y en el futuro podrían ser unos tres».

«Hay muchas ganas de revivir Musika Parkean y creo que se ha echado de menos. A la gente le gusta el plan, lo lleva demostrando desde que reunimos a 300 personas en la primera sesión, que coincidió con el primer Olatu Talka, y hasta llegar a los 2.500 asistentes de alguna de las veces que hemos estado en Miramar. Estamos dispuestos a darle una vuelta para que Musika Parkean sea de nuevo un habitual de la oferta cultural», asegura, convencido de que aún se pueden sacar «más chispas» a los parques donostiarras. «Mira Glad Is The Day en Cristina Enea, que es este domingo. Seguramente no existiría sin nuestra inspiración y experiencia previa», añade.

Por último, De la Maza confía en vencer esa especie de maldición climatológica que pesaba sobre Musika Parkean, que en los últimos tiempos llegó a suspender y aplazar la mitad de las funciones de cada temporada por la lluvia: «Para la tarde-noche de mañana [por hoy] no dan lluvia así que lo vamos a hacer sí o sí».