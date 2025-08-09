Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Musika klasikoa barrutik ezagutzeko podkasta

Zortzi atalek osatzen dute 'Hiru, Bi, Bach!' eta lehenak Beethovenen 'Zazpigarren sinfonia' aztertuko du

J. A.

Larunbata, 9 abuztua 2025, 11:29

Musika klasikoa barrutik ezagutzeko aukera eman nahi duen 'Hiru, Bi, Bach!' podcasta aurkeztu du EITBk. GUAU plataforman entzungai da ULU Mediak Euskal Gazte Orkestrarekin elkarlanean ekoitzi du. Zortzi atalez osatutako podcast sorta hauetako bat ostegunero saretuko da eta lehenak Beethovenen 'Zazpigarren sinfonia' aztertuko du.

Bost atalek osatzen dute podcasta eta bi gidari nagusi ditu: Felix Etxeberria eta Oihana Etxebeste, EGOko musikari gazteak biak; Iker Sanchez musika aditu eta EGOko topaketen zuzendariaren laguntzaz ariko dira. Euskadiko Gazte Orkestrak, EGOk, 2024ko neguko programan eskaini zuen Beethovenen 'Zazpigarren Sinfonia' eta bertako musikariek, berariaz, podcast honetarako grabatutako piezak entzun ahal izango dira bide batez.

Ludwig van Beethovenen (Bonn, 1770 - Viena 1827) 'Zazpigarren sinfonia' aztertu eta xehatuko du, modu berritzaile eta erakargarrian. Atal bakoitzean, musikaren maisulan hau puzzle bat bezala zatitzen joango da, piezaz pieza. Obraren atzean ezkutatzen dena eta berau osatzeko prozesua nolakoa izan zen ezagutzeko aukera eskainiko du.

Podcast honen helburua da musika klasikoa gazteengana modu berri eta berritzaileaz hurbiltzea. Gazteek kontsumitzen dituzten formatuak eta kanalak erabiliz, beren playlist kuttunean musika klasikoa sartzeko xedea ere badu.

Aurkezpen ekitaldia Donostiako Musikenen izan zen eta bertan izan ziren Maite Goñi, EITBren Irrati eta Audio zuzendaria; German Ormazabal, EGOren zuzendari nagusia; Oier Aranzabal, podcastaren zuzendaria; Martin eta Xabier Etxeberria, gidoilariak, eta Oihan Espina, EGOko musikaria.

