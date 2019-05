El musical 'La familia Addams', este fin de semana en el Kursaal La comedia musical de Brodway se representa del 17 al 19 de mayo en Donostia INÉS RODRÍGUEZ San Sebastián Lunes, 13 mayo 2019, 11:03

Tierno horror. La 'Familia Addams' llega este fin de semana al Kursaal con hasta cinco representaciones entre el viernes y el domingo. Lo hace en versión musical y dispuesta a abordar, desde su particular universo, eso de lo que tanto hablan los gurús modernos: el cambio.

Según la sinopsis del espectáculo dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company (Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero), algo inesperado amenaza con cambiar para siempre la macabra singularidad que Gómez y Morticia tanto se han esforzado por preservar. Y es que Miércoles, su querida hija, se ha enamorado de un chico tan dulce y cariñoso como 'normal': Lucas Beineke, vástago de una respetable familia de Ohio. Así, los Addams, ancestros incluídos, deberán hacer frente a los anhelos de esa nueva generación que pone en la cuerda floja cientos de años de historia del clan.

«El público va a poder disfrutar de un espectáculo divertido, irónico y que también deja un poso para reflexionar», prometió Itsaso Barrios, coordinadora de LetsGo, durante la rueda de prensa de presentación del musical que llega a Donostia.

La comedia comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010, donde logró cosechar gran éxito. También está siendo muy aplaudida en su gira por España gracias a la «libertad» que, según defendió Barrios, les ha dado Broadway para «adaptar el guión» de modo que logre «conectar y generar complicidad a través de numerosos 'gags' con el público de aquí».

El musical 'La familia Addams' está compuesto por un elenco de 28 artistas, entre cantantes, actores, bailarines, acróbatas y músicos. Carmen Conesa (Morticia), Xavi Mira (Gómez), Lydia Fairen (Miércoles), Alejandro Mesa (Pugsley) ,Frank Capdet (Tío Fétido), Meritxel Duró (Abuela) y Javier Canales (Lurch) interpretan los papeles principales.