Zaz: «A mi pareja lo asesinaron en una calle pero hice clic y decidí hacer todo lo posible por estar contenta desde entonces»
La cantante francesa ha relatado lo ocurrido con su compañero a los 20 años en las calles de Burdeos y cómo le ha marcado su pasado con las adicciones
J. F.
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:09
La cantautora francesa Isabelle Geffroy, conocida a nivel mundial como Zaz, ha compartido en una reciente entrevista con 'Télé 7 Jours', una conmovedora confesión: la pérdida de su pareja hace 20 años. Este trágico suceso ocurrió cuando tuvo que ver cómo su compañero de entonces era ser asesinado en plena calle en Burdeos, un momento que según señala le marcó de por vida. «A los 20 años mi pareja fue asesinada en una calle de Burdeos, fue algo violento pero también supuso un 'clic' para mí: a partir de ese momento decidí hacer todo por estar contenta y recibí mucha ayuda», explica.
Zaz admitió que este acontecimiento fue «muy violento», pero paradójicamente, también representó un «desencadenante» en su vida. Antes de esta tragedia, la artista había buscado refugio en el alcohol y las drogas, consumiendo desde los 13 años y experimentando con cocaína, heroína y alcohol para «anestesiar» sus dolores y «cortarse del mundo». Sin embargo, la muerte de su compañero le impulsó a una profunda reconstrucción personal, llevándole a luchar por «hacer todo para ser feliz» y buscar ayuda profesional. Este giro en su vida no solo destrozó a la joven Zaz, sino que también comenzó a moldear a la artista en la que se convertiría con los años, utilizando la música para transformar sus dolores en canciones universales. Según señaló, fue durante el confinamiento por la pandemia del Covid cuando finalmente logró dejar el alcohol de forma definitiva.
Nuevo disco de Zaz
Zaz está presentando estos días su esperado sexto álbum de estudio, titulado 'Sains et saufs' ('Sana y salva'), si bien sus fans por todo el mundo ya han podido disfrutar de un tema adelantado y titulado con el mismo nombre. Este sencillo, así como el álbum, han sido producidos por Romain Descampe y Ziggy Franzen del dúo belga Puggy.
Este nuevo álbum es descrito por Zaz como un «mensaje poderoso de esperanza, libertad y resiliencia», invitando a los oyentes a desprenderse de lo que ya no sirve, a nutrir su luz interior y a vivir sin miedo. La canción que abre el disco, 'Je pardonne', es una introspección sobre su propio pasado, marcada por una infancia difícil en hogares de acogida y una adolescencia rebelde. La cantautora francesa confiesa que el álbum es, en gran parte, el resultado de su sobriedad, su renacimiento personal tras dejar el alcohol y el tabaco. Refleja su aprendizaje para «volver a quererse» y elegir la alegría como resistencia frente a la angustia, pues la música, según confiesa, la ha «salvado».
De las calles de París a estrella internacional
Zaz, de 45 años, es reconocida por fusionar la 'chanson' francesa con el gypsy jazz y el pop. Inició su carrera musical en 2001 y se hizo mundialmente famosa en 2010 con su canción 'Je veux', el segundo tema de su primer álbum homónimo, 'Zaz'. Su voz única, a menudo comparada con la de Édith Piaf por su autenticidad y calidez, y sus orígenes cantando en las calles de Montparnase le valieron el reconocimiento y más de cinco millones de discos vendidos.
Su discografía incluye álbumes de estudio como 'Zaz' (2010), 'Recto Verso' (2013), 'Paris' (2014), 'Effet miroir' (2018) e 'Isa' (2021). También ha lanzado álbumes en vivo como 'Sans tsu tsou' (2011) y 'Sur la route' (2016). Ha recibido distinciones como el European Border Breakers Awards y el premio Canción Revelación de la Academia Charles-Cros. Su vínculo con la cultura hispana es notable, influenciada por su madre profesora de español y veranos en Tortosa. Así, ha versionado el bolero 'Esta tarde vi llover' del compositor mexicano Armando Manzanero, y ha cantado en francés y castellano en temas como 'Qué vendrá'. Además, Zaz ha fortalecido su conexión con el español lanzando 'Cerca de ti (mon amour)', la versión en castellano de su sencillo 'Sains et saufs'. Sus giras y conciertos a este lado de los Pirineos son tan frecuentes como exitosas.
