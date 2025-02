Xabi Aldaz: «Después de 25 años llegamos con el depósito aún lleno, tenemos carrete»

Los tiempos del casete con los que comenzó Kaotiko hace 25 quedan lejos, aunque sus letras siguen vigentes. «Tristemente», apunta su batería Xabi Aldaz. Mantienen ... la energía que les hizo comenzar a crear canciones «con mucha mala hostia y crítica social» y han aprovechado el aniversario para publicar 'XX5' tanto en vinilo doble como en CD y plataformas digitales para «agradecer» todo el apoyo que han sentido en este tiempo. «Juntamos tres generaciones en los directos y eso es la hostia», admite Aldaz. Este sábado volverán a hacerlo en Lekuona Fabrika (Errenteria), con todas las entradas vendidas.

– El disco es un repaso a su trayectoria. ¿Ese ejercicio de mirar atrás ha tenido más de nostalgia o de orgullo por lo que han vivido?

– Como dices nostalgia mucha. 25 años no se cumplen todos los días y es un aniversario súper importante. Años atrás teníamos en mente hacer algo importante manteniendo nuestra esencia e ilusión. Decidimos hacer el disco como regalo a la gente pero también como homenaje a nosotros. No es fácil mantenerse en la escena y queríamos inmortalizar esta trayectoria en forma musical.

– Cumplir 25 años manteniendo la esencia de Kaotiko, esa energía, lo habrá hecho más especial.

– Como banda siempre hemos tenido claro que teníamos que dar más del 100%, reventar todo lo que vayamos a tocar haya una persona, dos, o 50.000. Siempre nos hemos entregado al máximo, nos divertimos encima de un escenario y, como dices, hemos llegado todavía con el depósito bastante lleno. Creemos que tenemos carrete para kilómetros y así será. La idea es no ponernos un fin, disfrutar. Seguimos siendo una familia, mentalmente unos chavales de 20 años que queremos todavía disfrutar de esta banda. Estar ahí arriba 25 años... Estamos muy orgullosos.

– ¿Quizá es el mayor logro de Kaotiko? En su música hay bastante mala leche y crítica social, pero también transmiten buen rollo, que lo pasan bien.

– Tenemos un altavoz que utilizamos para criticar lo que no nos gusta. La sociedad a veces es la misma mierda que antes. O la política. ¿Cómo puede valer una letra de hace 25 años? Es triste. Pero sí, somos un grupo de buen rollo y de pasarlo guay. De hacer evadir también a la gente de sus problemas o de sus movidas, siempre dentro de un mensaje crítico, pero también de alegría y de fiesta. No queremos que porque critiques una cosa tenga que ser un acto político solo.

– Se han posicionado en muchos temas, tanto en canciones, letras o apariciones, pero nunca se han pasado de frenada y en los 25 años que llevan en el escaparate han sabido adecuarse a los tiempos.

– Nunca hemos querido contenernos en una cosa o en otra, hemos mantenido nuestro ritmo, nuestra velocidad de crucero. Hemos trabajado siempre de la misma forma, hemos escrito del mismo modo que nos sale. Respecto a los tiempos, es jodido escribir ya temas buenos. El hecho de que tengas que repetir temas de sociedad-política actuales, que son los mismos que hace 25, pues te hace que tengas que darle una vuelta más, tienes que dar un paso al frente para no quedarte obsoleto o tampoco pasarte de frenada, como has dicho. Trabajamos de una forma de goteo, sin parar, pero queriendo también adecuarnos a los tiempos que corren.

Elección de temas «Queríamos que fuese equitativo, con temas como 'Rico deprimido' y otras que hemos tocado menos en directo»

– Han elegido 25 canciones, pero tienen muchas más. Algunas que se han quedado fuera –'Preso 2023' o 'Juerga'– pueden llamar la atención. ¿Han buscado un equilibrio entre discos?

– El otro día nos dijeron que tenemos cerca de 130 canciones, te haces idea de que 25 canciones no son suficientes. Sabíamos que era difícil, porque hay varios temas que son de fácil elección, unánimes o clásicos, como 'Otra noche' o 'Rico deprimido'. Y que somos cinco cabezas pensantes, cinco gustos muy distintos. Las que mencionas gustan mucho, pero creíamos que el disco no tenía que ser solo de los hits de directo, creíamos que tenía que ser algo equitativo, que representase todo lo que es Kaotiko, también el trabajo de estudio. Sí que hay más canciones viejas que, por ejemplo, de los últimos tres discos, que son muy recientes.

– ¿Al tocar canciones de hace 20 o 25 años ha habido tentación de modificarlas?

– Claro, la movida es esa, 'Más vale malo conocido que bueno por conocer'. Hemos sido muy meticulosos con que la estructura se base al 99% en la original. Lo que hemos cambiado son matices pequeños, como para los directos. Los tiempos van cambiando y amoldas las canciones. Por poner un ejemplo, el final de 'Rico Deprimido' es como el de los directos. Y hemos regrabado las canciones porque queríamos que tuviera un sonido actual y que reflejara lo que es Kaotiko hoy.

– El proceso habrá sido emocionante y habrá dado para anécdotas o reflexiones.

– Sí. Grabando con Haritz Harreguy me vinieron la nostalgia y la alegría. Ese 'Xabi niño' que entró al estudio con 21 años... ¡Y este verano hago 46, cómo ha pasado el tiempo! Es súper bonito que estemos aquí, que haya gente que nos apoye es lo que nos da ganas de seguir. A veces no se entiende por qué, pero es lo bonito de la música, que tú grabes una canción, se convierta en hit y quede ahí por los tiempos de los tiempos. En nuestro caso hay media docena que se han vuelto auténticos clásicos para la gente. Y en los conciertos vemos terceras generaciones. Eso es la hostia.

– No es poco con toda la oferta musical existente.

– Sí, es la continuación de la continuación de la continuación. Es muy bonito. Tal y como está el panorama hoy significa que tenemos mucha suerte, en su día dimos con una tecla que no buscábamos, evidentemente, pero se ha mantenido ahí 25 años. Y sigue.

Evolución de la industria «Tienes que amoldarte y a veces es jodido, porque pasas por el aro, pero si no no te escucha ni Peter y te quedas fuera»

– Y mantienen seguidores fieles. Han agotado las entradas para este sábado en Errenteria.

– Sí, que vayas a presentar una cosa que antes funcionó no quiere decir que ahora vaya a funcionar, pero hemos contagiado ese punto de nostalgia a mucha gente. Nosotros queremos disfrutar y hacer disfrutar y la oferta del 25 aniversario a lo mejor es básico, lo hacen muchos grupos, pero queríamos hacer ese recordatorio.

– Han pasado de la industria del casete o el CD pirata a Spotify. ¿Hoy día sería posible un grupo como Kaotiko?

– Tienes que amoldarte a los tiempos, si no te quedas fuera. Es jodido, a veces pasas por el aro de muchas cosas, creo que la mayoría de grupos pasan por alguno: el streaming, poner tus cosas en la red, etc. porque si no no te escucha ni Peter. Tienes que trabajártelo desde tus ideas para que no sea algo que vaya contra tus principios. El consumo de música ha cambiado, antes cogías un CD y te lo ponías mil veces seguidas, ahora somos unos circuladores de música, cada día escuchas una canción o un disco y lo dejas, no te acuerdas en dos años que existe. No sé si es porque hay tanta cantidad de música e información simultánea, o porque también somos una sociedad que vivimos deprisa y queremos que pase todo rápido.

– La escena también ha variado. En vuestros inicios los gaztetxes fueron fundamentales dando cobijo a muchos grupos. Ahora hay muy pocas salas y el rock tiene pocos espacios.

– Es un hándicap más. Ya no se hacen tantos conciertos como antes y está la dificultad del espacio. Hay más abanico musical y ya no hay tantas infraestructuras para conciertos. Ahora muchas veces un espacio mínimo te sirve para un DJ y dos cantantes, cuando vas con una banda te hace falta más infraestructura.