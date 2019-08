Willis Drummond encabeza la octava edición de Dardara Fest en Zumaia El plato fuerte del cartel del Dardarada Fest de Zumaia será el trío Willis Drummond. / DV La plaza Amaia también acoge actuaciones gratuitas de Leinad, Serrulla, Silicies Grizzlies, The Grace Of Dionysus y Moonshakers J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 agosto 2019, 10:01

A partir de las 18.30 horas de este sábado, la plaza Amaia de Zumaia volverá a acoger una nueva edición -la número ocho- de Dardara Fest, una cita gratuita encabezada por el trío Willis Drummond. Junto a ellos actuarán los grupos Leinad, Serrulla, Silicies Grizzlies, The Grace Of Dionysus y Moonshakers.

La idea del festival surgió de manera paralela a la creación del colectivo de música Dardara hace ocho años, y a su vez, esta agrupación de jóvenes nació tras la apertura de unos locales de ensayo municipales. El Ayuntamiento encargó al colectivo la organización de eventos musicales en Zumaia y sus actividades de todo el año tienen «un plato fuerte», el Dardara Fest, celebrado en el marco de la programación del Día de las Cuadrillas. «Es una propuesta musical atractiva y bastante abierta en estilos para el pueblo y todo aquel que se sienta atraído por la música», advierten los organizadores.

Horarios: Leinad (18.30), Serrulla (19.00), Silicies Grizzlies (20.10), The Grace Of Dionysus (22.00), Moonshakers (23.10), Willis Drummond (0.30). Lugar: Amaia Plaza (Zumaia). Precio: Gratis.

A preguntas de este periódico, responden que no han tenido ningún «referente» como modelo de festival, sino que su labor ha sido muy sencilla: «Con unos meses de antelación nos juntamos la gente del colectivo, van saliendo nombres, se contacta, se negocia y cerramos el cartel, que siempre tiene una representación de algún grupo de la asociación, pues creemos que es un buen escaparate».

Según apuntan, suelen reunir a cerca de 500 personas, que es el aforo de la plaza Amaia, «un txoko con encanto» que también es frecuentado por espectadores de fuera de la localidad. En ocho años han tocado en Zumaia «grupos que ahora son más importantes que cuando los trajimos y bandas que habían sido más importantes antes de pasar por Dardara Fest». Es decir, «un poco de todo»: Delorean, Def Con Dos, Hamlet, Kashbad, Habeas Corpus, Niña Coyote eta Chico Tornado, Pocro Bravo, Capsula...

Califican de «bastante variado» el cartel de este año, que aparece dividido en dos bloques. El primero tiene un «punto más abierto» y comenzará con Leinad, solista de Zumaia que realizará las sesiones de calentamiento en cierta clave experimental, y con Serrulla, banda donostiarra de «sonidos melódicos y electrónicos». Además, Silicies Grizzlies, nueva formación procedente de Bilbao con un zumaiarra en sus filas, ofrecerá una muestra de su mezcla de rock, funk, stoner y otros estilos.

Después habrá otro bloque de conciertos de «rock más puro» que comenzará con The Grace Of Dionysus, experimentada banda local «con toques de soul, blues, garaje y psicodelia» que calentará el ambiente para la traca final. Antes será el momento de escuchar a Moonshakers, «interesante propuesta femenina desde Bilbao que ofrece sonidos con voces que oscilan entre la dulzura y la rabia»: su rock garajero, recuerdan, fue finalista del concurso Rockein con trabajos producidos por Martin Capsula y ha pasado por festivales como el BBK Legends. Por último, el poderoso rock de Willis Drummond servirá para cerrar la cita desde Iparralde como «uno de los mejores grupos de rock de la actualidad de Euskal Herria, en plena forma y con un directo brutal».

Crecer en identidad

Los organizadores sostienen que su propuesta poco tiene que ver con otros grandes festivales del entorno, pues ellos no cobran entrada y son una asociación de músicos que no buscan el beneficio económico sino que trabajan de modo absolutamente voluntario en las tareas de producción (contratación de bandas, logística, etc.), diseño de carteles, promoción, barras, cocina... Su objetivo, subrayan, es lisa y llanamente realizar una cita anual para «culturizar musicalmente a la juventud del pueblo» y «hacer disfrutar a quienes ya no son tan jóvenes y ven cómo escasean este tipo de propuestas por los cambios que se están dando en la forma de salir de fiesta».

No se quejan del apoyo del Ayuntamiento, sino todo lo contrario: agradecen la ayuda de la técnico municipal de Cultura Miriam Romatet y celebran tener un presupuesto cercano a los 8.000 euros y que el Consistorio se encargue del escenario, las vallas de seguridad, las jaimas, las mesas... Una partida importante la reservan para las bandas, y la otra, para el equipo de sonido y luces. No tienen aspiraciones de crecer más porque ello «implicaría seguramente un cambio de planteamiento: cobrar entrada, contratar gente, cambiar la ubicación... «Posiblemente Dardara Fest perdería su esencia y creemos que estamos bien donde estamos. Otra cosa es mejorar, plantear propuestas nuevas y atractivas, siempre sin perder el norte. Nos gustaría seguir creciendo en identidad, pero no en dimensión», concluyen los responsables del Dardara.