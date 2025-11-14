Y entonces, todo vuelve a empezar

En la portada de 'Hasiera Bat' una mujer yace sobre una mesa, los ojos cerrados, como si el tiempo se hubiera detenido un momento. ... Es 'Carly, Resting', un óleo de la artista canadiense Heather Horton pintado en 2008. No hay tensión, solo una calma que parece guardar algo dentro, y fuera también una forma de espera. El 23 de noviembre de hace cinco años, Gorka Urbizu se despedía ante once mil seguidores en el Navarra Arena y ponía fin a veinticinco años al frente de Berri Txarrak con el tour 'Ikusi Arte'. Cuatro años después, hace justo un año, reinició su carrera en solitario con un disco orgánico y minimalista. Empezar una carrera en solitario siempre tiene algo de salto al vacío: obliga a mirar lo que queda detrás y lo que aún no existe. Lo llamó 'Hasiera Bat'. Un principio que sonaba a final, o al revés, según desde dónde se escuche.

Ese nuevo rumbo empezó a cerrarse este jueves con la primera de sus cuatro noches consecutivas en el Victoria Eugenia de Donostia, con las que dice adiós a su primera etapa en solitario. La gira de este renacer arrancó hace un año en la misma ciudad, ha cruzado el Atlántico y pasado por Latinoamérica —con conciertos en Colombia, México, Chile y Argentina—. En este tour ha acumulado ocho fechas con todas las entradas agotadas en la preventa y concluirá el domingo, tras haber pasado en las últimas semanas por los escenarios del Santana 27 y el Kafe Antzokia de Bilbao —en dos ocasiones— y el Baluarte de Iruñea.

Urbizu, cabizbajo y los ojos cerrados cogió posición guitarra en mano, que parecía tocar para sí mismo y para el auditorio a la vez. Su manera de estar en el escenario es contenida y exacta con su característico magnetismo con el público. Lo acompañaba el mismo cuarteto de lujo que lo ha arropado durante este año de gira, y un repertorio que reafirma su nueva etapa: más sobria, cálida y suya. La banda estuvo compuesta por Amaia Miranda (guitarra y coros), Karlos Arancegui (batería 1), Félix Buff (batería 2 y coros) y Fernando Neira 'Lutxo' (bajo).

El directo, rico en intensidades y cercano a las dos horas, no está exento de momentos de agresividad contenida y se alternó con pasajes de silencio y detalle. Este nuevo formato quizás exige más al oyente; por ejemplo, tiempo para escuchar. Urbizu reivindica primar la canción sobre la estridencia: huye de capas de sonido superpuestas para apostar por estructuras más sobrias, guitarras limpias, melodías más pop y una voz que se abre paso con calma y no impone. Con esta fórmula, la propuesta suena menos a golpe de rock —que fue su sello con BTX— y más al detalle, a atmósfera compartida, a un espacio para escuchar, mirar y estar.

Del debut a Abbey Road

El grueso del repertorio se nutrió del disco de debut, ese primer trabajo firmado únicamente por su nombre y que marca esta nueva etapa tras el cierre de Berri Txarrak, y se completó con temas de los dos epés 'Bakan I' y 'Bakan II' publicados durante este año. Este último recoge las dos canciones grabadas en julio en los míticos estudios Abbey Road de Londres.

Sonó el conjunto del álbum, con la inaugural 'Maitasun Bat' y un bajo especialmente presente y cálido, y momentos álgidos, seguida de 'Teoria Bat' y 'Tren Bat' en un primer bloque.

Urbizu, agudo y especialmente natural en palabras, confesó con una media sonrisa que le daba pena empezar a acabar e invitó al público a corear el setlist, y tras citar la novela 'Beloved' de Toni Morrison animó a dejarse llevar por esa fascinación arcaica que es la música en directo. Y destacaron 'Lilura Bat', el creado de un «fallo aritmético» de aquella grabación 'Etorkizuna Ginenean', seguidas de 'Kolore Bat' y el apisonador 'Helduleku guztiak', único tema revivido de BTX de la noche.

Hacia la mitad del concierto, sonó 'Janela Bat', que quizás mejor sintetiza la esencia minimal del disco. Urbizu se quedó solo ante el público para interpretar 'Etxe Bat' y las diferentes escenas costumbristas que se narran, en una de las secuencias más íntimas del recital.

Regresó la banda en el tramo final para un bloque tan generoso como variado, desempolvando versiones que funcionaron como guiños a distintas etapas de su trayectoria y sus afinidades musicales. Se escucharon 'Betazalak Erauztean' de Katamalo, 'Send Flowers' de Peiremans+ —de las más coreadas— y 'Más o menos bien' de los platenses Él Mató a un Policía Motorizado —única pieza en castellano y especialmente seguida por el público—.

Tras el magnetismo y poso del bajo y el ritmo de 'Herri Txiki y 'Lisboa', apareció la primera y única invitada de la noche, su hermana Nerea Urbizu, que se incorporó al piano para interpretar la nueva 'Diamantea'.

El final se acercaba con 'Maravillas' como primer bis. Gorka se detuvo y recordó su reciente gira por Sudamérica y relató cómo, en un trayecto en taxi por Colombia, recibió la noticia de la muerte de Steve Albini. El músico estadounidense, explicó, fue productor de 'Payola' (2009), el disco que grabó junto a BTX y del que forma parte 'Maravillas', un «himno antifaxista» —de las más aplaudidas— que también interpreta en solitario y, como ayer, a la voz solo del público. La canción está dedicada a una niña de catorce años, detenida junto a su padre en Larraga, violada y asesinada durante la Guerra Civil.

Terna final para el recuerdo

El momento álgido llegó con la última terna: primero 'Zilarra'; después, la banda rindió homenaje a Itoiz con una espléndida versión de 'Hegal Egiten'; y cerró la noche con 'Toki Bat', sin duda la mejor, con las dos baterías atronando en un estallido liberador y una exhibición que brilló especialmente por el bajo de Neira.

Nada más. Urbizu despidió la noche con 'Besterik Ez', la canción que clausura su disco y que, además, es el único corte del álbum que prescinde del artículo indeterminado 'bat' (un, una), y en la que se repiten estas palabras para dar paso a una melodía que se prolonga como un mantra hasta disolverse en el silencio de la noche. La clausura perfecta de una noche en la que el músico de Lekunberri confirmó su muda de piel vital. La noche decidió quedarse ahí, donde todo empezó.