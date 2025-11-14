Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cierre de gira de Gorka Urbizu

Y entonces, todo vuelve a empezar

Cuatro conciertos consecutivos de Gorka Urbizu marcan en Donostia el cierre de su primera etapa en solitario

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

En la portada de 'Hasiera Bat' una mujer yace sobre una mesa, los ojos cerrados, como si el tiempo se hubiera detenido un momento. ... Es 'Carly, Resting', un óleo de la artista canadiense Heather Horton pintado en 2008. No hay tensión, solo una calma que parece guardar algo dentro, y fuera también una forma de espera. El 23 de noviembre de hace cinco años, Gorka Urbizu se despedía ante once mil seguidores en el Navarra Arena y ponía fin a veinticinco años al frente de Berri Txarrak con el tour 'Ikusi Arte'. Cuatro años después, hace justo un año, reinició su carrera en solitario con un disco orgánico y minimalista. Empezar una carrera en solitario siempre tiene algo de salto al vacío: obliga a mirar lo que queda detrás y lo que aún no existe. Lo llamó 'Hasiera Bat'. Un principio que sonaba a final, o al revés, según desde dónde se escuche.

