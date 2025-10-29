Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vómito, TOC, Biznaga... Intxaurrondo agarra la guitarra para calentar el invierno

Anuncia cuatro conciertos entre diciembre y marzo con grupos de primer nivel. Las entradas se ponen a la venta este jueves a las 11.30 horas

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:21

Con el cambio horario y menos luz por las tardes seguro que muchos han sacado ya ropa para tirarse al sofá y ver la tele ... o leer un libro. 'Estar de chill' que se dice ahora. Antes de que los donostiarras y los fans de la música en directo comiencen a hibernar, Intxaurrondoko Kultur Etxea ha anunciado cuatro citas entre diciembre y marzo con directos de primer nivel. Destacan Vómito, Distorsión, TOC, Biznaga o La Perra Blanco. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 30 de octubre, a las 11.30 horas en la web de Donostia Kultura.

