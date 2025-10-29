Vómito, TOC, Biznaga... Intxaurrondo agarra la guitarra para calentar el invierno

Con el cambio horario y menos luz por las tardes seguro que muchos han sacado ya ropa para tirarse al sofá y ver la tele ... o leer un libro. 'Estar de chill' que se dice ahora. Antes de que los donostiarras y los fans de la música en directo comiencen a hibernar, Intxaurrondoko Kultur Etxea ha anunciado cuatro citas entre diciembre y marzo con directos de primer nivel. Destacan Vómito, Distorsión, TOC, Biznaga o La Perra Blanco. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 30 de octubre, a las 11.30 horas en la web de Donostia Kultura.

Se encargarán de abrir el ciclo los grupos Vómito, Arpaviejas y Distorsión. Será el 13 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, con las entradas anticipadas a 18 euros y si quedaran, 23 en el momento. Los irundarras celebran sus 40 años en la escena punk con un nuevo trabajo, 'Gente de bien'. Referentes en el género y una de las bandas del legado vivo del punk de los 80, del llamado rock radikal vasco, se han reformado en varias ocasiones -actualmente Claus (voz y bajo), Txitxo (guitarra), Josu (guitarra), e Iban (batería) y con «Víctor siempre en el recuerdo»-, aunque siempre han sabido mantener la esencia.

Algo menos veteranos, 'solo' 25 años, acumulan JR (voz y guitarra), Iván (bajo), Condi (guitarra), y Josu (batería), integrantes de Arpaviejas. Su punk macarra, directo y dentado desde Barcelona suele dejar conciertos brutales, y seguro que mucho de ello tendrá su primera visita a Donostia. Para más inri, llegan con nueva música. Completa la noche otro grupo con kilómetros y kilómetros, Distorsión desde Barakaldo. El parón que realizaron Iosu (voz y guitarrra), Iñaki (bajo) y Ganso (batería) les ha cargado las pilas y su punk viene casi con violencia.

Otros tres para 2025

Si lo programado para lo que resta de año sonará que da gusto, lo que vendrá en 2026 no se queda atrás. Una vez pasadas las fiestas navideñas y casi terminando enero, los conjuntos TOC y Vecinos harán suyo Intxaurrondo el 24 de enero desde las 21.00 horas con entradas por 15 euros. Si quedaran, el día, valdrán 18. Un grupo puede hacer camino con guitarras, pero será más prolífico si lo aúna con letras del nivel. Lo entendieron desde sus inicios Vecinos, que siempre han conjugado melodías con inteligencia en el fraseo. Desde Barcelona vendrán con el EP 'No son horas' que completa la trilogía y que se condensará en el primer LP 'Junta extraordinaria'. Les cogerá el relevo TOC. Aunque la onomatopeya suene a que tocan la puerta, Xabier Bilbao (voz), Mikel Bilbao (batería), Aitor Etxebarria (guitarra) y Ander Goitia (bajo) la han tirado abajo con su mezcla de melodía y crudeza. Presentaron el proyecto con su primer EP, 'Badau', lo confirmado en el disco 'Zidazun' (2022) y, aún así, siguen creciendo y sorprendiendo con 'Jaioak hiltea zor', una autoproducción en la que han mimado cada detalle.

El día de los enamorados no faltará pasión con la tercera cita de Intxaurrondo. A partir de las 21.00 horas, con entradas desde 20 y 22 euros, Badmintones y Biznaga ofrecerán un plan más rockero que cenar a la luz de las velas. El trío donostiarra ofrecerá su particular sonido post-punk / alternativo, con base en la experimentación con pedales o sintes, como demostraron Jon Mikel (batería), Iñaki (bajo) y Mikel (guitarra) en la última Aste Nagusia Pirata.

La canción protesta suena a años lejanos, pero Biznaga ha conseguido canalizar la rabia de una generación. Formados en torno al punk, combinan melodías cuidadas, discurso muy desarrollado, un discurso muy trabajado y que llega y, sobre todo, un directo enérgico y que acelera. Con su quinto trabajo, '¡Ahora!' -que es una exigencia más que una sugerencia, Jorge Navarro (letrista y bajo), Álvaro García (voz y guitarra), Jorge 'Milky' Ballarín (batería) y 'Torete' (guitarrista).

El cierre, en primavera

Por último, cerrarán el ciclo invernal -aunque será ya en primavera- La Perra Blanco y Big Bob Railroad, el 27 de marzo a partir de las 21.00 horas. Las entradas costarán 22 euros antes y 25 en el momento. Primero se subirá al escenario el dúo guipuzcoano de blues-folk formado por Josu Etxeberria (voz, percusión) y Aitor Ibarguren (guitarra). Con su EP 'IV' buscan escapar de la monotonía diaria a base de kilómetros a lo largo de la Ruta 61 y trasladar al oyente hacia el Mississippi. Seguido será el turno de «la nueva Reina del Rockabilly» según la revista británica Rock'n'roll U.K Magazine. «Alba Blanco (voz, guitarra) está rompiendo las reglas de un mundo de hombres, tocando su guitarra y cantando con una ira y una energía similar a la Bomba de Hiroshima; salta y baja por el escenario respaldada por un trío -Guillermo González del Campo (contrabajo), Jesús López Benítez (batería), Gerard Vercher (teclado y saxo tenor)-», apuntan.