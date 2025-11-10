La violonchelista Camille Thomas acompaña hoy y el jueves a la Euskadiko Orkestra

La violonchelista franco-belga Camille Thomas, que se hizo viral por sus vídeos tocando en las azoteas de París durante la pandemia de Covid-19, ... interpretará la obra antibélica 'Never Give Up' del compositor turco Fazil Say en el concierto que ofrecerá hoy y el jueves Euskadiko Orkestra en el Kursaal.

Dos sinfonías dispares de Haydn y Schmidt completarán el programa de este concierto dirigido por la austriaca Katharina Müllner, cuyas entradas ya están a la venta en Donostia, así como para el martes y viernes 14 en Bilbao y el miércoles en Pamplona. Los precios son de entre 10 y 40 euros. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 19.30 horas.

Este segundo programa de la Temporada, titulado 'Schmidt/ Say', sumerge al espectador en el universo de Joseph Haydn de la mano de su 'Sinfonía número 83' y Fazil Say. Este último escribió en 2017 la obra 'Never Give Up', como respuesta artística a los atentados terroristas que tuvieron lugar en Europa y Turquía entre 2015 y 2017, para Camille Thomas.

Esta violonchelista, artista exclusiva de Deutsche Grammophon desde 2017, ha desarrollado su carrera junto a orquestas como la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la Orquesta Nacional de Bélgica, la NHK Symphony o la Washington National Symphony Orchestra, bajo la dirección de figuras como Paavo Järvi y Kent Nagano. Thomas toca el famoso Stradivarius 'Feuermann' (1730), cedido por la Nippon Music Foundation. Tras interpretar la obra de Say, EO se adentrará por primera vez en el mundo sinfónico de Franz Schmidt y su 'Sinfonía nº4'.