El villancico en euskera que ha versionado Rozalén junto al director de orquesta Fernando Velázquez La artista albaceteña vuelve así a acercarse al euskera y a las raíces musicales de Euskadi

L. G. Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:10

Este viernes, 28 de noviembre, ha visto la luz la nueva versión del tradicional villancico vasco 'Hator, hator' firmada por Rozalén y el compositor y director de orquesta Fernando Velázquez. La artista albaceteña, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, vuelve así a acercarse al euskera y a las raíces musicales de Euskadi, un territorio que ha marcado varias de sus interpretaciones recientes.

La grabación, publicada coincidiendo con la inminente temporada navideña, propone una mirada renovada a uno de los villancicos más emblemáticos de Euskadi. Fernando Velázquez —autor de bandas sonoras tan reconocidas como 'Lo imposible', 'Patria' o 'Un monstruo viene a verme'— aporta la arquitectura musical y los arreglos orquestales, mientras que Rozalén imprime su sello emocional y su voz cálida al tradicional 'Hator, hator', cuya primera versión fue creada en el siglo XVIII por los hermanos De la Fuente, conocidos como los 'Plateros de Durango'.

El resultado es un villancico que respeta la tradición, pero también una sensibilidad que conecta con públicos muy diversos. Esa voluntad de tender puentes se refleja también en su manera de acercarse al euskera tal y como lo explicaba en euna entrevista en El Diario Vasco. «Al euskera trato de acercarme con cariño, cuidado y respeto, de la misma manera que a mí me gusta que se acerquen a lo mío»*, ha explicado en varias ocasiones la cantante. Reconoce su amor por la cultura vasca, aunque sin renunciar a sus raíces manchegas: «Tengo un arraigo muy bestia a mi tierra… Mis padres me inculcaron cuidar, porque si tú cuidas, te van a cuidar a ti también».

Desde su propia web, Rozalén recuerda una trayectoria marcada por el aplauso del público y la crítica: cuatro discos de oro, dos de platino, un Goya, un Premio Nacional de Músicas Actuales y tres nominaciones a los Latin Grammy. A ello se suma su activismo social y su apuesta por la inclusión, siempre acompañada sobre el escenario por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos.

Rozalén y el euskera: un camino que continúa

El lanzamiento de 'Hator, hator' no es un gesto aislado en su carrera. En 2021 estrenó junto a la donostiarra Olatz Salvador el videoclip de 'Ahots hari', su primera canción en euskera. Ese mismo año cantó en la gala de apertura del Zinemaldia una versión de 'Negua joan da ta', de Zea Mays.

En 2023 sorprendió al incluir en su disco 'Matriz' la elegía 'Xalbadorren heriotzean', de Xabier Lete, una interpretación que emocionó a miles de oyentes y superó el medio millón de reproducciones en YouTube.

