Gorka Urbizu Jokin Fernández
Gorka Urbizu | Músico

«Veo cómo mis canciones calan en la gente y me siento un privilegiado»

El músico de Lekunberri publica los dos temas que grabó en los míticos estudios Abbey Road de Londres. En noviembre dará sus cuatro conciertos en el Victoria Eugenia

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Gorka Urbizu publica 'Bakan II', el EP que recoge las dos canciones grabadas el pasado julio en los míticos estudios Abbey Road de Londres. 'Diamantea' ... y 'Zilarra'. «Ha sido una experiencia vital que nunca olvidaré», dice el músico de Lekunberri. A la vez sigue inmerso en la gira que incluye nada menos que cuatro conciertos seguidos en el Victoria Eugenia de Donostia, del 13 al 16 de noviembre.

