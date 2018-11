Van Morrison y otros clásicos en plena forma

Van Morrison (73 años) está a punto de publicar, el 7 de diciembre, su cuarto álbum en quince meses, y que hace el número 40 de su carrera, 'The Prophet Speaks'. Y el profeta no para de hablar, efectivamente: desde que en septiembre del año pasado lanzó casi por sorpresa 'Roll with the Punches' (con corazón de blues) , y dos meses después 'Versatile' (tendente al jazz), el irlandés se ha volcado en revisionar temas clásicos con predilección con la música negra que tanto le ha influido, incluyendo un puñado de composiciones nuevas en cada álbum.

En el pasado abril volvía a las tiendas y plataformas con un nuevo trabajo, esta vez un mano a mano con el organista y teclista Joey DeFrancesco y su banda, 'You're Driving Me Crazy', que incluía un par de revisiones de su propio repertorio, las emblemáticas 'Have I Told You Lately' y 'The Way Young Lovers Do'.

Y el álbum que será dado a conocer dentro de tres semanas por Caroline International, 'The Prophet Speaks', vuelve a estar a muy buena altura, por lo que hemos escuchado en el adelanto para la prensa. La brillantez de las versiones se le supone, pero Van Morrison convence especialmente en temas propios como 'Ain't Gonna Moan No More' y 'The Prophet Speaks', con especial protagonismo de Joey DeFrancesco de nuevo, y la intacta capacidad de emocionar del irlandés.

Pero esta repentina hiperactividad del huraño bardo ha coincidido con un 2018 en el que otros muchos clásicos de la esfera pop-rock internacional están no solo en plena actividad, también ofreciendo algunos de los mejores trabajos de unas carreras que comenzaron entre los años 60 y 70, y que siguen encontrando inspiración para añadir más canciones notables a sus ya asombrosos catálogos. No se limitan a vivir de rentas.

Los extraordinarios nuevos discos de Elvis Costello y Paul Weller publicados este mes nos han llevado a calibrar la importancia de lo que ha dado de sí este curso de los veteranos, todos ellos con más de 40 años de carrera. Paul McCartney despliega en 'Egypt Station' unas cuantas canciones que están a la altura de sus mejores tiempos. Neil Young es otro que no para, y con banda rejuvenecida. David Crosby, conocido por su indolencia, está publicando un disco al año, cosa que nunca había hecho en su espaciada carrera en solitario. Richard Thompson entrega estos días '13 Rivers', «su álbum más creativo en décadas», según Mojo.

John Hiatt (66 años) con 'The Eclipse Sessions', Ry Cooder (71) con 'The Prodigal Son' y Graham Parker (67) con 'Cloud Symbols', discos publicados en los últimos meses, siguen sosteniendo su prestigio y demuestran cómo utilizar la sabiduría y el dominio de los géneros con raíces sin parecer caduco. Al contrario, sus voces con solera contienen emociones nuevas. Y se han dado últimamente inesperadas y fructíferas asociaciones:Stephen Stills con Judy Collins o Roger Daltrey con Wilko Johnson.

No es cuestión de sostener que los viejos maestros son los que siguen cortando el bacalao, pero sí de celebrar y disfrutar el talento de tantos 'songwriters' veteranos que se mantienen no ya en activo sino en esplendor. He aquí solo algunos de ellos.

Neil Young, por siempre joven. Haciendo cada vez más gala de su apellido, e inspirando a una nueva generación tras otra, con su pelos al viento como un caballo loco que no hay quien lo pare, Neil Young (72 años) sigue publicando un disco nuevo cada año, o más, además de rescatar álbumes enteros que quedaron inéditos ('Hitchhiker') o grabaciones en directo de su archivo como el que acaba de salir, 'Songs For Judy'. En 2018 también ha publicado la banda sonora de 'Paradox', la película dirigida por su actual pareja, Daryl Hannah. Yha encontrado nueva savia en la banda de jóvenes Promise of the Real (que incluye al hijo de Willie Nelson) que le sirve de locomotora sustitutoria de Crazy Horse. No serán las mejores composiciones de su carrera, pero las dos caras de su poderío, la fiereza y la sensibilidad, siguen intactos como estandarte del rock. Y su activismo político.

Elvis Costello, veloz reactivación. Llevaba cinco años sin publicar, algo insólito en quien ha tenido una carrera hiperactiva, en solitario, en colaboración con otros músicos destacados o con su propia banda, The Attractions / The Imposters. Estaba enfadado con la devaluación del álbum con concepto en el paradigma digital. Así que la publicación este mes de 'Look Now' acarreaba notable expectación. Con preocupación extra: Costello (64 años) tuvo que interrumpir en junio su gira europea cuando se le detectó un «cáncer agresivo», para ser intervenido. Solo cuatro meses depués acaba de iniciar la gira americana de 'Look Now', un disco en total esplendor creativo, y que está recibiendo entre cuatro y cinco estrellas en todas las críticas internacionales. En colaboración con Burt Bacharach en tres temas, pero dejando que la alianza con el genio del pop sofisticado y la banda sonora se despliegue por buena parte del disco, Costello combina en cada canción la faceta más comercial y la más exigente.

Paul Weller, en plan calmado. Solo por sus etapas en The Jam y The Style Council ya tendría sitio en el olimpo del pop-rock, pero en solitario Paul Weller (60 años) no para de buscar y encontrar nuevas vías en su regeneración de los estilos clásicos y de su propia identidad. En el último lustro ha entregado dos discos de rock inconformista, uno de soul revitalizante, una banda sonora, ha producido a Stone Foundation y ahora con 'True Meanings' se sienta en formato casi acústico y orquestado con otra colección de canciones espléndidas en una especie de folk engalanado y emotivo, con verdadero significado, como indica el título. En 'Bowie' incluye un recuerdo nada convencional a otro artista que se renovó hasta el final.

Ray Davies, inspirado en América. El que fue líder de The Kinks y uno de los compositores más definitorios del 'british' pop no nos dio muchas esperanzas de llevar una buena vejez creativa cuando actuó en el Jazzaldia en 2014. Pero por sorpresa el año pasado Ray Davies (74 años) dio la campanada al juntarse con The Jayhawks para crear en 'Americana', un recorrido por distintos géneros con nuevas composiciones y carácter autobiográfico en torno al que fue su país de adopción durante años, y que ha tenido una continuación este año en 'Our Country (Americana act 2)'. Yen ese díptico da lo mejor de sí en muchos años.

Paul McCartney en sus esencias. Cómo exigirle a quien ya ha dado tanto que haga algo más que ejercer de vaca sagrada... Pero Paul McCartney (76 años) acompaña la frescura de su aspecto con canciones que le revelan aún pleno de ideas en 'Egypt Station', publicado en septiembre. McCartney muestra sus mejores esencias cuando utiliza todas sus herramientas infalibles ('I Don't Know') o cuando se vuelca en baladas irresistibles ('Hand in Hand', 'Do It Now'), y además se implica en vitalistas guitarreos sin perder compostura. Aunque siga explotando el catálogo Beatle en directo (quién si no tiene derecho a hacerlo) McCartney sigue «escribiendo sobre mis demonios», declara en la revista Mojo. «Soy un optimista, pero eso a veces da a la gente una impresión equivocada:que no me preocupa nada».

Marianne Faithfull, honestidad brutal. Mientras sigue portando las etiquetas de 'musa' de Mick Jagger y renacida de su etapa de drogadicción en los 70, Marianne Faithfull (71 años) y su voz aguardentosa han sostenido desde los años 80 una carrera cada vez más fortalecida en su capacidad de transmitir dolor y esperanza con una autenticidad desarmante desde su intimidad. La semana pasada publicó su vigésimoprimer álbum, 'Negative Capability', en el que cuenta como escuderos con Nick Cave, Warren Ellis, Ed Harcourt y Mark Lanegan, con quienes compone ocho nuevos temas, además de regresar por tercera vez en su carrera al tema de Jagger y Richards que tanto le representa, 'As Tears Go By' y el también inmarchitable 'It's All Over Now, Baby Blue' de Dylan. Asegura que es el disco más honesto que ha hecho. Y de los más conmovedores, añadimos, corroborando la frase de la revista británica Uncut: «una lección maestra desde la madurez».

Paul Simon, elegante despedida. El pasado 23 de septiembre Paul Simon (77 años)se despidió de los escenarios en Nueva York con un «concierto eufórico, aunque luchando con alguna lágrima al final», según Rolling Stone. Nadie diría que haya perdido ninguna de sus capacidades, pero así lo decidió al emprender el Farewell Tour. No cierra la puerta a nuevas grabaciones, y de momento ha tenido una original y muy efectiva idea: en 'In the Blue Light', publicado el mes pasado, toma canciones de su carrera que considera que pasaron muy desapercibidas (a excepción de 'René and Georgette Magritte') y les da nueva vida y oportunidad en tonalidades jazzísticas y acompañado por titantes del género:Bill Frisell, Jack DeJohnette, Wynton Marsalis, John Patitucci... y el guitarrita de The National, Bryce Dressner. Pura elegancia y emoción.

Françoise Hardy se busca y se encuentra. Después de seis años sin publicar un disco, tras superar un cáncer, la muerte de su hermana y su siempre tormentosa relación con Jacques Dutronc, Françoise Hardy (74 años) lanzó el pasado mayo sus nuevas composiciones en su vigésimo octavo álbum, 'Personne d'autre', que en su título ya indica esa búsqueda de sí misma que siempre le ha inquietado. La autoexigencia musical que le ha llevado a coquetear con la electrónica y otros rasgos contemporáneos ha provocado en los últimos lustros la admiración de la generación 'indie' y en este excelente disco cargado de sensibilidad y dramatismo no baja la guardia. Ysigue exigiendo que nadie le llame ídolo.

David Byrne, inteligencia multicultural. Elegancia con sentido del humor, vitalismo a raudales, sentido crítico para observar el mundo y capacidad para tocar todos los estilos a la vez siguen siendo las infalibles bazas del exlíder de Talking Heads, con una carrera en solitario que ha vuelto a alcanzar una de sus cimas este año con el disco 'American Utopia'. Ycon una traslación al directo que habrá que considerar el concierto del año: un concepto distinto a todo, con un escenario absolutamente vacío de objetos, todos los músicos tocando de pie y participando en una coreografía continua que va de la reflexión 'arty' a la euforia. Asombroso e innovador a más no poder.