Las vanguardias musicales y el rock clásico se unen en la quinta edición de Glad is the Day Presentación de la quinta edición de Glad is the Day / Ariznendi El próximo 4 de agosto Cristina Enea, Dabadaba y Le Bukowski acogerán «una maratón de música» que espera alrededor de 4.000 asistentes NAIA BEGIRISTAIN Jueves, 18 julio 2019, 15:23

El parque Cristina Enea y las salas de conciertos Dabadaba y Le Bukowski de San Sebastián se llenarán de música el próximo 4 de agosto en la quinta edición del festival Glad is the Day, que espera alrededor de 4.000 asistentes. Dieciséis bandas y artistas de ámbito local y estatal ofrecerán actuaciones de varios estilos musicales, desde el rock and roll clásico hasta los ritmos más novedosos como el urban, el trap o la electrónica. Según ha remarcado el concejal delegado de Cultura y Euskera Jon Insausti, «esta maratón de música ha sido posible gracias a la colaboración de distintas entidades culturales de la ciudad».

Los dos escenarios del parque acogerán todos los conciertos diurnos, que se dividirán por estilos. En el escenario principal, ubicado en la entrada de Cristina Enea, sonarán guitarras, el rock and roll y el rhythm and blues, entre otros. El escenario Ruina Sónica, emplazado en las ruinas del castillo, abrirá un espacio para las vanguardias musicales así como para los artistas de la cantera donostiarra. Aquellos que quieran alargar la fiesta podrán asistir a las sesiones de DJs en Dabadaba y Le Bukowski a partir de las 21.30 horas.

Entre toda la oferta musical del escenario principal el responsable de Dabadaba Alex López ha destacado la presencia de dos grupos: la banda «legendaria» de ska y reggae Potato, con más de treinta años de recorrido a sus espaldas, y el grupo The Limboos, que apareció en escena hace tan solo cinco años con su «particular» rythm and blues. «También habrá bandas que marcan las nuevas tendencias musicales como la artista Mice, los grupos The Bloody Magic Nails y Susmara», ha añadido.

Asimismo, han organizado varias actividades paralelas a la cita con el fin de atraer las familias al recinto del festival. Habrá talleres y juegos para niños y también una feria con más de 70 puestos repletos de artesanía, joyas de segunda mano, coleccionismo, objetos vintage y pequeños comercios. «Glad is the Day es un festival para todos los públicos», ha remarcado el director técnico del área de Acción Cultural Jon Aizpurua.

La cita surgió en torno a la capitalidad europea de San Sebastián, «pero gracias al trabajo entre distintas entidades hemos conseguido hacerle un hueco en la agenda cultural de la ciudad», ha explicado Aizpurua. Donostia Kultura, Dabadaba y Le Bukowski organizan y coordinan el festival que este año contará por primera vez con la colaboración de Kutxa Kultur y con el patrocinio de Keler.