La artista canaria Valeria Castro durante su actuación el pasado mayo en San Sebastián. José Mari López

Valeria Castro suspende su gira por salud mental: «Todo esto es imposible de gestionar»

La canaria ha aplazado sus compromisos de octubre y noviembre y en un comunicado en redes ha explicado su situación: «El agotamiento me ha ido mermando y apagando poquito a poco»

A. Algaba

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:35

Comenta

La artista canaria Valeria Castro ha anunciado este jueves su retirada temporal de los escenarios por salud mental para recuperarse «física y mentalmente» tras meses que «no han sido fáciles». «Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré», ha señalado en un comunicado publicado en sus perfil de 'Instagram'. Castro había recibido en los últimos días críticas por una actuación en Operación Triunfo, lo que habría precipitado esta comunicación y la necesidad de tomarse un respiro antes de regresar a los escenarios previsiblemente a partir de diciembre.

Castro, que ha advertido del deterioro progresivo que ha sufrido su salud mental en los últimos meses, ha compartido que, «por mucho que haya intentado dar lo mejor» en cada escenario, «hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente». Por ello, y aconsejada por expertos, ha tomado esta decisión. La artista fue una de las cabeza de cartel principales del último Miramar Gauak del pasado mes de mayo en San Sebastián.

Tras «reflexionar mucho», explica, la cantante se ha visto obligada a tomar un receso para recuperarse «física y mentalmente» ya que, ha continuado, «tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece».

Conciertos reubicados

A consecuencia de esta decisión, la artista ha reubicado los conciertos previstos para octubre y noviembre (el primero aplazado es el del próximo domingo que iba a celebrar en Valladolid) entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera. «Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré», ha puntualizado Castro.

Por otro lado, ha indicado, en breve se comunicarán las nuevas fechas de conciertos. Las entradas ya adquiridas, concreta, serán validadas o podrán devolverse.

«Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días», ha concluido la cantante.

Te puede interesar

