«No hago las canciones para la gente, pero cuando alguien se emociona, se forma una conexión brutal»

Alberto Moyano San Sebastián Viernes, 25 de abril 2025, 18:33 | Actualizado 18:47h.

Antes de subirse al escenario donostiarra del Miramar Gauak el próximo 29 de mayo, Valeria Castro actuará en el Euskalduna bilbaíno el próximo sábado. La cantautora prefiere no elegir entre estos dos tipos de escenarios y opta con quedarse con lo mejor de cada uno.

– Ha grabado las canciones de forma inversa a lo habitual: primero con músicos y luego despojándolas de instrumentación.

– Fue un proceso muy bonito. Nos reuníamos gente en el estudio sin la ambición de tocar un disco en directo, ni tampoco de meter capas y capas. Simplemente, lo hicimos como si tuviéramos dieciséis años y entráramos al local de ensayo a tocar por gusto. Y pasaron cosas emocionantes. Todas las canciones nacieron de lo vivo, de tocar música, que es lo que a todos los que nos dedicamos a esto nos emocionó en un primer momento.

– Estará en el Miramar Gauak el 29 de mayo. ¿Prefiere actuar en auditorios tan solemnes como el Kursaal o en otros al aire libre, más informales y dados al desenfado?

– Todos tienen cosas bonitas. Si hablamos de que no hay que comparar los cuerpos, tampoco lo hagamos con los escenarios. Hay que valorar el espacio en el que estés en cada momento y disfrutarlos con sus ventajas y desventajas. Espero que este año tengamos una gran puesta de sol, pero los dos formatos son emocionantes.

– Al final, ¿subir a un escenario lo compensa todo?

– Sí. Que haya alguien detrás escuchando. No hago las canciones para que las escuche otra gente, debo reconocer ahí un egoísmo porque lo hago por sacarme los nudos de la garganta, pero de repente cuando ves a alguien que se emociona se forma una conexión brutal. Tú le estás dando algo a alguien que, a su vez, te está dando su tiempo. Es como un trueque: yo te canto y tú me regalas tu tiempo. Ése es el motor que me llevará a un escenario siempre que la gente quiera escucharme.

