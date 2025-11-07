Urtz, Dukkha y Lurrin para celebrar el aniversario de EMTE

La asociación de grupos musicales de Errenteria, EMTE, sigue inmersa en su locura de ofrecer música de calidad de forma gratuita. Cierto es que con ... la cita de hoy celebra su aniversario, pero no es habitual poder escuchar a tres conjuntos sin tener que abonar entrada. En este caso será el turno de Urtz, que con este concierto pondrá punto y final a su gira 'Esnatzean', Dukkha y Lurrin. El directo comenzará a las 20.30 horas, aunque las puertas de Niessen Kulturgunea abrirán a las 20.00 horas.

Lejos queda, concretamente en 1988, cuando Urtz comenzño su andadura en la escena local, mezclando temas de rock, pop y heavy metal. Para el recuerdo ha dejado discos como 'Ekaitzaren garrasia', que fue su carta de presentación y 30 años después sigue haciendo vibrar, al que siguieron 'Hautsa astinduz' (1994) y el exitoso 'Kaixo!', que seguramente será su tema más icónico y conocido. Tras el parón 2003-2013 y cambios en los integrantes, llegaron tres álbumes más, de los que el último les ha llevado de sala en sala por casi dos años.

Después será el turno del rock alternativo, indie y con sonidos electrónicos de Dukkha y de Lurrin, grupo creado en pleno confinamiento y que presentará su 'Kandela Baten Argitan' con estilos que van desde sonidos vintage o de pop y rock hasta el indie.