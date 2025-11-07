Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urtz, Dukkha y Lurrin para celebrar el aniversario de EMTE

DV

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:51

La asociación de grupos musicales de Errenteria, EMTE, sigue inmersa en su locura de ofrecer música de calidad de forma gratuita. Cierto es que con ... la cita de hoy celebra su aniversario, pero no es habitual poder escuchar a tres conjuntos sin tener que abonar entrada. En este caso será el turno de Urtz, que con este concierto pondrá punto y final a su gira 'Esnatzean', Dukkha y Lurrin. El directo comenzará a las 20.30 horas, aunque las puertas de Niessen Kulturgunea abrirán a las 20.00 horas.

