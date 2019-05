La 'tribu' de Usopop cierra un ciclo de diez años Vista general de uno de los conciertos de Usopop, en una edición anterior del festival que se celebra en el alto de Lizarrieta. / DV Lizarrieta (Sara). Joseba Irazoki, Anari y Efrim Manuel Menuck, entre otros, participan en el festival, que se tomará un «descanso» JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 24 mayo 2019, 10:52

Usopop, el festival de música que todos los años se celebra en el alto de Lizarrieta (Sara), afronta este fin de semana su décima edición, tras la que sus responsables cerrarán un «ciclo» y abrirán un periodo de «reflexión y descanso». El sábado y el domingo ofrecerán «una fiesta de aniversario XXL» en el enclave labortano. «Es verdad que esta edición cerrará un capítulo, pero marcará el inicio de otra cosa. Usopop goza de buena salud. ¡Celebrémoslo!», aseguran los organizadores en la nota de prensa.

Patxi Dutournier, miembro de Usopop Elkartea, recuerda a este diario la apuesta inicial. «No era fácil reunir a tanta gente en un rincón perdido alrededor de un programa sin cabeza de cartel... Además, el festival lo hemos repensado cada año para no aburrir al público ni a nosotros mismos. Al final, nos hemos dado cuenta de que hay espacio para eventos así en Euskal Herria y año tras año se ha formado una bonita 'tribu'», comenta.

EL CONCIERTO Cartel: Usopop. Lugar: Lizarrieta (Sara). Día y hora: Sábado y domingo. Bono de dos días: 24 euros.- Día suelto: 12/15 euros.

Si han decidido tomarse un descanso es porque les aterra caer en la «rutina» y porque prefieren dejar el festival «en un buen momento, por decisión propia, y no por motivos económicos» o por razones que no están en sus manos. «También hay que reconocer que el tiempo avanza y que la disponibilidad de cada uno cambia y se hace más difícil afrontar la carga que pide esta fórmula», dice en alusión al modelo de festival impulsado por voluntarios. «Sabemos que la asociación Usopop seguirá viva y continuará organizando actividades. En los últimos años hemos impulsado una pequeña discográfica para ayudar a los grupos de aquí y tenemos nuevos proyectos que llevar adelante. Al festival tampoco le decimos adiós definitivamente, quién sabe qué puede pasar en el futuro», advierte.

Rock, folk y post-rock

El festival comenzará este sábado con Asile Club (17.30 horas), un espectáculo de poesía musicada definido por sus responsables como «una mitología fantasmagórica». Después será el turno de Joseba Irazoki (19.00), que como bien destacan los organizadores, fue uno de los primeros artistas que quiso involucrarse en Usopop cuando nació hace ahora diez años. Acompañado de sus Lagunak -Felix Buff (batería), Jaime Nieto (bajo) e Ibai Gogorza (guitarra)-, el músico de Bera presentará 'Zu al zara?' (2018), un último disco «rico, vestido de color psych-rock» y «uno de los trabajos a marcar en rojo» en su discografía.

El relevo lo tomará, desde la localidad aquitana de Saintes, el joven trío Lysistrata (20.20 horas), que despuntó en el mundo del rock con su debut 'The Thread' (2017). Pronto editarán un segundo trabajo en el que Théo, Ben y Max incidirán en un estilo que denominan «post-todo», pues aúnan «las armonías del post-rock, la técnica precisa del math-rock y la energía del post-hardcore».

Usopop considera un auténtico «honor» contar este año con Efrim Manuel Menuck (21.40), conocido por su participación en bandas referenciales del indie como Godspeed You! Black Emperor y Thee Silver Mount Zion. Tras publicar su segundo disco, 'Pissing stars' (2018), y el reciente EP 'Sing Sinck Sing', el canadiense se ayudará de sintetizadores modulares para ofrecer una sesión de ambient y rock «radical e impresionante».

El festival, asimismo, cumplirá un sueño «de muchos años» al invitar a Lisabö, que en diciembre anunciaron su vuelta por sorpresa con 'Eta edertasunaren lorratzetan biluztu ginen'. Aunque cuando nacieron hace 20 años se les etiquetaba dentro del postr-rock o el post-hardcore, los irundarras «han roto todos los códigos» y pese a algunos cambios en la formación, la «intensidad máxima» sigue presidiendo sus desafiantes directos.

Y a medianoche Los Bintxeros abrirán su divertido karaoke de canciones entre el «eusko-trap, el post-triki y el rantxeracore».

El domingo la música comenzará a sonar con Lankum (15:30), cuarteto dublinés que ha conseguido cierto éxito con discos como 'Cold On Fire' (2015) y 'Between The Earth and The Sky' (2017). Aunque hunden sus raíces en la tradición, también se acercan a otros campos y se muestran «tan poéticos como políticos» cantando a cuatro voces .

A continuación, sonarán las melodías dulces de This Is The Kit (16.50), proyecto de la inglesa Kate Stables, que ha colaborado con Rozi Plain y François and The Atlas Mountain, entre otros. Con la ayuda de su banjo, la artista utiliza su «voz mágica y cristalina» en una función de ecos folkies.

La azkoitiarra Anari (18.10), que «en 20 años ha logrado un lugar preeminente en el rock euskaldun», regresará a un festival en el que ya ha participado anteriormente. «Su último EP, 'Epilogo bat' (2016), cerraba un ciclo pero probaba que aún es capaz de ofrecer miles de melodías penetrantes y llenas de poesía», dicen desde Usopop.

El fin de fiesta correrá a cargo de los donostiarras Madeleine (19.50), que presentarán 'Su hura' (2018), un nuevo trabajo de «producción rica y estructuras más variadas que dejan más espacio a la voz». Más que del post-rock de sus inicios, ellos prefieren hablar de 'poz-rock', una etiqueta inventada que da fe de su alegre y contundente propuesta.