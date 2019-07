Trece conciertos llenarán de blues las calles de Arrasate del 19 al 21 de julio Músicos y comerciantes presentaron el programa 'Arrasate blues' en Kulturate. / Oliden La programación incluye una exhibición de pintura mural, una fiesta de la espuma en la plaza Biteri y un concurso de fotos DV Lunes, 1 julio 2019, 15:08

Arrasate acogerá del 19 al 21 de julio su primer festival de blues con un total de 13 conciertos a cargo de grupos como The Allnighters, Jose Barrio Quartet o Blues Deluxe, entre otros.

En un comunicado, la asociación Ibai-Arte que organiza este festival, ha indicado que serán 13 los conciertos que inundarán de música las calles de la localidad. Blas Picon & The Junk Express, Fredi Peláez Trio, Kritikal Latin Blues Band, The Song, Mario Fernandino, Blues Deluxe, Aldakin, The Allnighters, Leike, García del Val, José Barrio Quartet, Jim Tnt y Scarecrows serán los grupos que actuarán durante todo el fin de semana.

Además de la música habrá actividades como una exhibición de pintura mural, una fiesta de la espuma en la plaza Biteri y los comercios sacarán sus productos a las calles. También se llevará a cabo un concurso de fotos durante el festival.

Por otro lado, a partir de este viernes los comercios de la localidad van a repartir más de 2.000 consumiciones entre sus clientes que hagan compras y el jueves a las siete de la tarde actuará Blas Picon & The Junk Express en Taupa y el día 9 a la misma hora Fredi Peláez Trío en Kajoi Taberna.