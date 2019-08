La trágica y conmovedora historia de Madame Butterfly llega al Kursaal El elenco de Madame Butterfly en el auditorio del Kursaal. / EFE La Quincena Musical presenta este clásico del verismo italiano que se representará los días 13 y 15 de agosto en el Kursaal PATRICIA RÓDRIGUEZ Jueves, 8 agosto 2019, 15:02

El Kursaal se prepara estos días para acoger una de las tragedias más emotivas y conmovedoras de Puccini, la ópera 'Madame Butterfly'. Los próximos 13 y 15 de agosto, el Auditorio será escenario de esta obra universal del compositor italiano que contará con la soprano Ainhoa Arteta en el papel protagonista de la geisha japonesa Cio-Cio San. Bajo la dirección musical de Giuseppe Finzi y la dirección artística de Emilio López, la ópera está ambientada en los años 40, durante la segunda guerra mundial. Tras su estreno en el Palau de les Arts de Valencia en octubre de 2017, esta producción llega a San Sebastián dentro de la Quincena Musical, una de las citas más esperadas de cada edición, según ha destacado hoy en ruda de prensa su director, Patrick Alfaya. «La ópera es un evento muy importante en Quincena;de hecho nació casi como un festival de ópera en el que se representaban los primeros años hasta tres y cuatro títulos. Este año presentamos un drama maravilloso con una orquestación fuera de serie, con la OSE y el Coro Easo, que hacen un papel estupendo».

El público podrá disfrutar de uno de los títulos más conocidos y que más veces se ha representado en el mundo desde su estreno en 1904 en La Scala de Milán, un hecho que, según el director musical Giuseppe Finzi, responde a una razón. «Cio-Cio San es un personaje que conmueve. Además la orquestación de Puccini es una música que explora la psicología de los personajes», ha destacado. «Si en 1904, cuando se estrenó, fue un desastre total es porque el público no estaba listo para ver representada la cultura occidental que hace opresión a otros países».

El personaje protagonista, Cio-Cio San, está encarnado por la soprano, Ainhoa Arteta, que ha comentado que «es un rol con el que terminas bastante tocada. Cuando termino estoy temblando, nunca me había pasado con otro personaje». La cantante tolosarra ha explicado las dificultades que supone interpretar este papel. «Empecé como soprano ligero y después como soprano lírico y con la edad, he adquirido posibilidades vocales y emocionales para enfrentarme a este magnífico rol. No me hubiera gustado llegar a Madame Butterfly con 30 años porque es un rol con el que toenes que usar todas las armas de experiencia vital y artística. Es un personaje muy denso». Aunque ya había interpretado antes este papel, la cantante ha reconocido que «considero éste mi debut de Madame Butterfly»

A Arteta, que ha actuado en múltiples ocasiones en el marco del festival, -la primera en 1993 con 'La Traviata'- le acompaña un elenco de primer nivel formado por el tenor Marcelo Puente (Pinkerton); Gabriel Bermúdez (Sharpless) Francisco Vasc y Cristina Faus (Suzuki). Todos ellos han destacado el buen ambiente que se ha creado entre todos los integrantes de la obra.

Argumento

Con libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, la ópera está dividida en tres actos (aunque inicialmente fueron dos) y se basa, en parte, en el cuento Madame Butterfly que John Luther Long escribió en 1898 y que después fue dramatizado por David Belasco. Puccini también se inspiró en Madame Chrysanthème, novela de Pierre Loti publicada en 1887.

La obra relata el terrible destino de una joven japonesa(Cio-Cio San) que se casa en la ciudad japonesa de Nagasaki con un teniente estadounidense (Pinkerton) por medio de un casamentero.

Cio-Cio San es repudiada por su familia por casarse con un extranjero y Pinkerton, que no se toma en serio su matrimonio, vuelve a Estados Unidos, donde se casa con otra mujer.

La geisha, embarazada, espera que su amado vuelva. Tres años después, Pinkerton regresa a Japón con su nueva mujer y al ver a su hijo decide llevárselo a Estados Unidos. Cio-Cio San, completamente derrumbada y aniquilada psicológicamente, decide suicidarse.