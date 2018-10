Tomasa del Real: «El reggaetón es libertad y libertinaje, yo no veo que denigre a la mujer» Tomasa del Real cree que hay letras de canciones que reflejan cómo «nos tratamos en momento de intimidad, sin censura». Cantante La chilena Tomasa del Real, considerada la reina del neoperreo, regresa mañana al Dabadaba para presentar 'Bellaca del año' en una actuación gratuita JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 octubre 2018, 06:55

Valeria Cisternas, que así se llama, nació hace 31 años en Iquique, una ciudad playera del norte de Chile. Siempre la llamaron 'negra' y el apelativo mutó a 'negra Tomasa' primero, y a 'Tomasa' después. «Mis amigos empezaron a decírmelo por las negritas que llevan frutas en la cabeza», bromea la intérprete, que hace un año ya visitó el Dabadaba. Mañana jueves regresa al garito donostiarra, donde actuará gratis hacia las 23.00 horas. Esta vez presentará su último álbum, 'Bellaca del año' (2018), que incluye temas como 'Barre con el pelo', 'Perra del futuro', 'Toto' o 'Báilame'. Antes y después de su actuación, la DJ residente Sara N'Donga pinchará música en una onda estilística similar, como suele hacer todos los jueves en las denominadas 'OsteguNites'.

-Primero fue usted tatuadora. ¿Cómo se cambió al reggaetón?

-Empecé en la música por diversión, por aburrimiento. Subí unos videos a mis redes y luego todo se salió de control. Gracias al tatuaje viajé por muchos lugares en los que pude presentarme y una vez cerré mi estudio de tatuajes, ahora estoy dedicada a la música al cien por cien.

-¿Fue difícil hacerse un hueco en un mundo que hasta hace poco era eminentemente masculino?

-No, para nada, gracias a que soy mujer tengo mucha más visibilidad. En general, las chicas que cantan hablan de otras cosas y al encontrarme casi sola en este género, pude avanzar mucho más rápido.

-También es más propio de Puerto Rico y el Caribe en general que de un país como Chile. ¿Hay escena femenina de reggaetón en su país?

-Hasta el momento no conozco a ninguna otra chilena que cante reggaetón pero si esta LIZZ que es DJ y tiene un buen repertorio de reggaetón en sus sets, trabajamos junto a más personas bajo un nuevo concepto musical: el neoperreo.

-¿En qué consiste? ¿Qué tiene de original?

-Neoperreo significa nueva música perreable, hecha para la fiesta y el baile, inspirada en ritmos latinos tanto: reggaetón, trap, cumbia, etc.

-¿Por qué hay tantos prejuicios en torno al reggaetón?

-Creo que como en cualquier cosa nueva -moda, música, estilo, orientación sexual...- siempre habrá detractores, y eso está bien: es el ciclo natural de las cosas. Fíjate, hace muchos años el rock and roll era lo peor y ahora es algo que se adaptó a la sociedad.

«No podría volcar mi carrera en una razón social porque lo hice para divertirme»

-¿En qué se inspira para escribir los textos?

-En las canciones que escucho, en el contexto juvenil y actual y en mi estado de ánimo. Por lo general, las canciones las escribo cuando estoy en el estudio, así que no lo pienso tanto: represento un poquito de la realidad con rito y sabor. ¡Y listo!

-«Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma». En muchas letras es usted quien lleva la iniciativa frente al hombre, con un lenguaje crudo y directo...

-Cuando hago una canción no pienso en que soy mujer y quiero llevar la iniciativa frente a un hombre, sino en seguir con el legado del reggaetón actual. Las letras y las intenciones son las mismas, solo que nací mujer y eso a todos les sorprende porque es algo nuevo.

-Aunque en 'Bonnie n Clyde', que canta con La Mafia del Amor, la voz masculina le canta: «Le gusta sucio porque me deja que la tire del pelo, que la amarre en el suelo, que se lo haga bien duro / Voy a llenarte la boca y voy a partirte el culo». ¿Qué le parecen esas letras?

-Que son lo más cercano a la actualidad, que es así como nos tratamos en momentos de intimidad y sin censura. Aquí nadie obliga a nadie, somos dos personas que están de acuerdo: a veces dos, a veces tres y a veces somos hasta cuatro babies. (Risas)

Hay quien piensa que ese tipo de canciones denigran a las mujeres... ¿Qué piensa usted?

-¿En que momento las denigran? Yo no lo veo, a hablar de manera sucia o directa no le veo nada de malo, el machismo es cortarle la voz a la mujer solo por ser mujer. En el reggaetón no hay censura ni hay exigencias. Al contrario, habla de libertad y libertinaje, ya nadie escucha canciones de Disney con un príncipe, una princesa y un final feliz. Gracias a Internet, nos enteramos de todo y dejamos de ser ciegos de las demás realidades, tanto las lindas como las mas fuertes.

- En 'Sirena' canta: «Yo tengo mi propia libertad, yo soy la jefa, la mamá».¿Diría que su reggaetón es feminista?

-El reggaetón es música, existe gente que hace reggaetón feminista.

-¿Comparte su lucha para que cambie el papel de la mujer en ese género musical?

-Conozco a un par, y no comparto su lucha, es decir, que lo hagan está bien, que la gente haga lo que quiera. Yo empecé a hacer música porque me dio la gana y no podría volcar mi carrera en una razón social porque lo hice para divertirme, no para cambiar el pensamiento de las personas. De todos modos, pienso que si alguien quiere cambiar algo en la sociedad se puede dedicar a la política o algo así, pues puede ser un aporte más grande.

-¿Cree que algún día el reggaetón estará mejor considerado como música? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso suceda?

-Supongo que con el tiempo la gente respetará más las elecciones de los otros, incluyendo la música. Hoy en día el reggaetón es el pop de Latinoamérica y cada vez va viajando más lejos. Artistas como J Balvin han hecho un gran trabajo para poder traspasar esa barrera.