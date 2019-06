Tolosa, el blues «cara a cara» Imagen promocional del grupo Wax & Boogie Rhythm Quartet. Tolosandblues llega con Mitch Kashmar y un elenco de vocalistas femeninas | Del jueves al domingo actuarán en la villa Noa Voll Damn & The Hell Drinkers, Aretha Soul Divas y Myriam Swanson, entre otros artistas JUAN G. ANDRÉS Lunes, 24 junio 2019, 06:04

Tolosandblues nació en 2005 y sus inicios «no fueron sencillos», según recuerda el programador Iñigo Martín. Sin embargo, en todo este tiempo el festival «ha crecido y se ha consolidado» hasta llegar a convertirse en una cita de referencia «dentro del panorama vasco y estatal». «Por supuesto, no nos podemos comparar con Hondarribia, que tenía otra dimensión. Nuestro festival tiene un formato más reducido y cercano, pero muy buena programación», aclara sobre esta cita gratuita organizada por el Ayuntamiento de Tolosa.

Sea como fuere, en el año en que el Hondarribia Blues Festival no se celebrará por el desencuentro entre el Ayuntamiento de la localidad y la empresa organizadora, Tolosa ostentará casi en solitario -Arrasate Blues se celebrará del 19 al 21 de julio- la capitalidad guipuzcoana del blues, al menos este verano, con un programa en el que destaca el armonicista estadounidense Mitch Kashmar, así como un generoso plantel de vocalistas femeninas.

«A Kashmar llevamos cuatro o cinco años intentando traerlo. Ha sido una pelea ardua pero finalmente lo hemos conseguido gracias a la intervención de conocidos suyos. Es uno de los mejores armonicistas de blues, algo que en su día ya destacó el mismísimo William Clarke, que lo situaba entre sus favoritos», explica Martín sobre un músico que actuará dos días: el sábado por la noche en la Plaza Nueva y el domingo por la tarde en la Txurreria.

Según apuntan desde el festival, durante su carrera ha logrado crear un modo propio de tocar blues con la armónica y su estilo se caracteriza la «creatividad» y el «entusiasmo». Sus comienzos se remontan a los años 80 cuando tocaba con The Pontiax y no hace mucho tiempo que compartió escenario en el London Royal Albert Hall con Eric Burdon (The Animals).

Por otro lado, Iñigo Martín confirma que «prácticamente desde el inicio» apostaron por la presencia femenina en un festival en cuyo cartel de este año las mujeres conforman una inmensa mayoría. «Hemos primado la calidad y la variedad de estilos», asegura el programador antes de detallar cada propuesta.

Clásicos, a su manera

Noa Voll Damn & The Hell Drinkers abrirán el festival el jueves con su mezcla de soul, rhythm and blues y rock 'n' roll «para crear un cuarteto con un objetivo claro: recopilar clásicos del blues y vestirlos a su manera. Habituales de los festivales de nuestro entorno, los donostiarras publicaron el año pasado su debut homónimo y desde entonces siguen decididos a «tocar en directo lo máximo posible para transmitir a la gente la magia del blues».

Además, el soul predominará en la propuesta de Aretha Soul Divas & The Silverbacks, que reúne a cuatro de las mejores voces del género en el Estado: Mayka Edjole, Astrid Jones, Shirley Davis y Juno, que cantarán temas de Aretha Franklin secundadas por The Silverbacks. Por su parte, Betta Blues Band, proyecto de la vocalista Beatriz Berodia, hunde sus raíces en el blues clásico y, de hecho, en el festival citan referencias como Etta James, Bessie Smith o Big Mama Thornton. La madrileña ha actuado y grabado en Chicago, donde registró su primer álbum, 'My Inspiration' (2015), acompañada por una auténtica banda de Chicago All Stars.

También están liderados por una mujer Wax & Boogie Rhythm Quartet, combo barcelonés en el que la cantante Ster Vax se hace acompañar por David Giorcelli, pianista de blues, boogie-woogie, rhytm and blues y jump: ella destaca por su canto «a veces suave, dúctil y sutil, pero de arrolladora potencia vocal» y él, por el «fraseo clásico en el estilo de los viejos pianistas». Pero si Iñigo Martín tuviera que adivinar quién será la «tapada» de la décimo quinta edición de Tolosandblues, apostaría por la también catalana Myriam Swanson, que en sus dos actuaciones programadas «aunará blues genuino con incursiones en el R&B». Además, tendrá dos acompañantes de lujo: el armonicista Joan Pau Cumellas y el guitarrista Miguel Talavera.

Horarios Jueves 27: Noa Voll Damn & The Hell Drinkers en Maria Luis Agirre Doktorearen plaza (20.00). Viernes 28: Wax & Boogie Rhythm Quartet en Ilargi Taberna (19.30) y Aretha Soul Divas & The Silverbacks en Euskal Herria Plaza (22.30). Sábado 29: Myriam Swanson meets J.P. Cumellas & M. Talavera en Lopez Mendizabal Plaza (13.00), Betta Blues Band en Saikin Taberna (19.00) y Mitch Kashmar en Plaza Berria (22.30). Domingo 30: Myriam Swanson meets J.P. Cumellas & M. Talavera en Solana Taberna (13.00) y Mitch Kashmar en Txurreria (20.00).

A los dos escenarios principales -la Plaza Euskal Herria y la Plaza Nueva- se suman las terrazas de algunos bares que permiten la «cercanía con el público». Es un blues que se disfruta «cara a cara» y que evoca la magia que se vivía cuando hace 80 años este tipo de música se tocaba en clubes y garitos. «El de las terrazas es un formato que en los últimos años ha funcionado. Es muy apreciado tanto por los músicos y espectadores como por los organizadores de otros festivales que vienen a visitarnos», asegura el programador de Tolosa.