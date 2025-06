«Tocar con Fermin en casa, en Anoeta,es una oportunidad única en mi carrera»

«Nerviosa», pero con muchas ganas. Así afronta Lide Hernando, integrante de la «bandaza» que ha formado Fermin Muguruza para su gira, el macroconcierto ... de este sábado en Anoeta. Su actuación comenzará a las 21.00 horas, pero el «akelarre antifascista» lo hará horas antes, ya que las puertas abrirán a las 17.00 de la tarde. «Es un hito en mi vida», declara sin dudarlo. No tanto por las más de 30.000 personas que acudirán –todavía quedan algunas entradas–, sino porque será «en casa, en Anoeta. No creo que vuelva a tocar ahí», comenta entre risas. «Es una pasada tocar y cantar temas que conoces desde la juventud», añade.

Con trayectoria en varios grupos -Koban, Liher y actualmente Bele-, destaca que «la música de Fermin está en nuestro ADN, es una pasada lo metidas que están en nuestra sociedad». En su caso llegó hasta Muguruza, cree recordar, «con la canción de Korrika» 'Big Beñat' (2000) y lo ha seguido desde entonces, aunque también le ha servido para descubrir algunos temas. «Conocí Negu Gorriak más tarde, en la adolescencia, con el rock y el metal, y la época de Kortatu la tenía más difusa».

Conciertos de este calibre, con una banda buena, requieren de ensayos. Hernando recuerda que comenzaron en septiembre de 2024 y que se reunían «cada fin de semana». Fueron jornadas largas, «de todo el día», porque el irundarra quería llegar con todo bien atado. «Me han comentado que comparando con giras anteriores hemos ensayado más», recalca la donostiarra. El proceso ha merecido la pena y ha servido, además, para que cada músico sepa qué tiene que hacer en todo momento. «Es un proyecto muy personal y le gusta supervisar, tomar decisiones casi en cada aspecto». Pero no es solo control, subraya Hernando, porque «sabe dar espacio a cada músico. Se nota que tiene confianza en nosotros. Sabe que nos saca el máximo rendimiento dándonos cierta libertad, no en todo momento. Pero cada uno tiene su espacio para lucirse, nos deja foco. No tiene miedo de compartir y eso como músico se agradece».

Videollamada en enero

La oferta de Muguruza, recuerda Hernando, en principio era para el concierto de Miribilla para celebrar sus 40 años sobre los escenarios. Y llegó meses antes. «Creo que fue el 3 de enero con una videollamada. Ya tenía contacto de antes, porque cuando presentó 'Black is Beltza II' me llamó para tocar alguna canción junto a Iñigo Etxarri». Pero la propuesta «fue una sorpresa», tanto que necesito de unos días para madurar la idea. «Me quería sobre todo como guitarrista, además de hacer los coros. La tocaba y sigo tocando, pero no me veo como guitarrista». A los tres o cuatro días le confirmó que se unía a la aventura, en la que también participan Miryam 'Matah' (coros), Víctor Navarrete (bajo), Gerard 'Chalart 58' (percusión y dub), Xabi Solano (trikitixa), Jon Elizalde (trombón), Aritz Lonbide (trompeta), Igor Ruiz 'Fino' (saxofón) y Gloria Maurel (batería), con Angel Katarain al sonido y Ania Rodriguez a las luces. «Es un tren que solo pasa una vez y no puedes decir que no».

Después llegaría el anuncio de la gira internacional que le ha llevado por Europa (París. Burdeos, Toulouse, Marsella, Zurich, Londres, Dublín, Berlín, Roma) y América (Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, México) o la cita de hoy en Anoeta. «Una vez en el barco, de perdidos al río», recuerda entre risas Hernando. Saber que serían varios meses, con desplazamientos largos, generó incertidumbre porque «había que gestionar vida personal, profesional y la propia gira», pero saber que era algo irrepetible desequilibró la balanza. «Pensé que me iba a cambiar la vida, que tendría momentos de estrés y apenas tiempo libre, pero que viviría experiencias preciosas», reflexiona.

Porque no solo era ser partícipe de la gira, también era la oportunidad de «tocar con artistas que admiraba. Compartir escenario ha sido un lujo». «Es una bandaza», ha dicho Muguruza.