The Strokes y Suede brillaron en el BBK Live El vocalista de The Strokes, durante su actuación en el Bilbao BBK Live. / Javier Zorrilla/ EFE DV Domingo, 14 julio 2019, 11:06

Hasta 40.000 asistentes, llegando al lleno absoluto, se reunieron en la jornada del viernes en el BBK Live, en Bilbao. Además de la exitosa actuación de Rosalía con su colorista y dinámico espectáculo, ya en la madrugada brillaron las actuaciones de dos de los nombres más destacados del pop que triunfó en los años 90, Suede y The Strokes (en la foto). Estos últimos repasaron muchos de los éxitos de sus cinco álbumes, comandados por el líder Julian Casablancas, como 'Heart in a Cage', 'You Only Live Once' y 'Hard To Explain'.