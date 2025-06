The Skatalites llega a Donostia con su gira para celebrar 60 años sobre los escenarios

The Skatalites son los creadores de todo un género musical, el ska. Desde 1964 son considerados los padres de la música jamaicana popular, influenciadores del ... rocksteady, reggae, dub, roots o dancehall. La mítica formación isleña sigue manteniendo vivo su legado con la vocalista y fundadora, Doreen Shaffer 'La reina del Ska. Este domingo llegarán a Donostia bajo el lema «Still rough and tough» (Seguimos rudos y duros), con el que su leyenda ha completado una gira mundial con la incorporación de Larry McDonald, percusionista y miembro original. El directo, en el que les acompañará Steady Rockets, comenzará a las 20.00 horas en Intxaurrondo y todavía se pueden conseguir entradas por 25 euros, tanto en taquilla como en web.

Actualmente la banda jamaicana celebra su 60 aniversario con una gira en la que repasan su extraordinario legado musical y lanza una serie de covers de música chilena. No faltarán clásicos como 'Man In The Street' o 'Guns of Navarone'.

Steady Rockets, formada en 2018 en Bilbao, es una banda compuesta por diez músicos que fusionan ska, rocksteady y reggae con letras en euskera y versiones originales. En 2021 participaron en el vinilo colectivo 'Reggaean Jarrai' con una versión de 'Eperrak' de Anje Duhalde. En 2022 publicaron un disco grabado en directo con cinco temas propios.