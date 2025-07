The Exploited, The Selecter y The Toy Dolls, en Arrasate

Jon Agirre Donostia Viernes, 4 de julio 2025, 07:06 Comenta Compartir

«El rugido del punk rock vuelve a Arrasate». Mensaje breve, claro y contundente que, junto al cartel presentado, es suficiente reclamo para acudir a ... Mondra&Roll, uno de los festivales más importantes de punk rock de toda Europa, que hoy y mañana acoge la villa cerrajera. Actuarán un total de 18 grupos entre los que destaca el punk rock de los escoceses The Exploited, con Wattie Buchan al frente; el ska de los británicos The Selecter, una de las bandas pioneras del fenómeno Two Tone; o el punk rock de los también británicos The Toy Dolls. El acceso a Monterron Parkea abrirá a las 18.00 en ambos casos y la música comenzará a sonar media hora más tarde. Todavía se pueden comprar entradas para cada día a 47 euros y el bono para todo el festival por 85 euros.

Completarán los directos de hoy Michael McColgan and the Bomb Squad, Street Dogs, Home Front, Bad co Project plays Oxymoron, The Friday's Crew, Streetwise y Bromure. Y mañana se subirán al escenario de Monterron Parkea The Pioneers, The Real McKenzies, D.R.I., Far from Finished, Heriotza, Chuleria Joder!, Beton Arme y Puffer. Los locales, protagonistas Uno de los grandes protagonistas del festival será el estadounidense Michael McColgan, que hará doblete actuando con Street Dogs, banda de la que es miembro fundador y cantante principal, y además también lo hará con la banda Bomb Squad. Conciertos Viernes. The Selecter, The Exploited, Michael McColgan and the Bomb Squad, Street Dogs, Home Front, Bad co Project plays Oxymoron, The Friday's Crew, Streetwise, Bromure.

Sábado. The Toy Dolls, The Pioneers, The Real McKenzies, D.R.I., Far from Finished, Heriotza, Chuleria Joder!, Beton Arme, Puffer. Dos bandas canadienses de street punk, Beton Arme y Puffe, y tres locales como Street Wise, Friday's Crew y Chulería Joder enriquecen el cartel. Además, actuarán en el Mondra&Roll 2025 grupos como Homefront, considerada por la prensa especializada como una de las bandas del momento con su mezcla de hardcore americano con punk sintético más post-punk; Far From Finished, banda de streetpunk procedente de Boston, y los franceses Bromure, una banda increíble de la nueva escena parisina. A ellos se suman las bandas vascas que año tras año dan identidad propia al festival, tejiendo una «conexión especial» con el público local. Este año destacan desde Eskoriatza Heriotza con su punk-rock y letras que no dejarán indiferente a nadie o el punk-oi! de los iruñearras Streetwise; estilo al que se sumarán los guipuzcoanos The Friday's Crew.

