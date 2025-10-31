Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tabu Demons crea el Demons Fest en Errenteria con Vhaldemar, Koven y Sinner Range

La noche musical vuelve a ser solidaria, ya que se pide 1kg de comida para acceder a Niessen

J. A.

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:58

Si hace unas semanas organizaron una noche única de rock metal y cumplieron con creces lo prometido, la asociación Tabu Demons redobla esfuerzos e irá ... a más este sábado, 1 de noviembre, ya que con el directo nace un nuevo festival, el Demons Fest, que viene con intención de quedarse. Será a partir de las 19.30 horas con la presencia de Vhaldemar, «sin duda el mejor directo del heavy metal estatal», proclama la organización, y los madrileños Koven y los gasteiztarras Sinner Range. Una vez más prima el aspecto solidario, ya que la asociación Tabu Demons ha optado por no cobrar entrada y, simplemente, hacer un llamamiento a los que acudan para que donen «voluntariamente 1kg de comida como entrada». El aforo es limitado a 300 personan, añaden, por lo que mejor no apurar. «Al igual que la última vez, esperamos un lleno absoluto desde primera hora», comentan.

