Tabu Demons crea el Demons Fest en Errenteria con Vhaldemar, Koven y Sinner Range La noche musical vuelve a ser solidaria, ya que se pide 1kg de comida para acceder a Niessen

J. A. Viernes, 31 de octubre 2025, 07:58 Comenta Compartir

Si hace unas semanas organizaron una noche única de rock metal y cumplieron con creces lo prometido, la asociación Tabu Demons redobla esfuerzos e irá ... a más este sábado, 1 de noviembre, ya que con el directo nace un nuevo festival, el Demons Fest, que viene con intención de quedarse. Será a partir de las 19.30 horas con la presencia de Vhaldemar, «sin duda el mejor directo del heavy metal estatal», proclama la organización, y los madrileños Koven y los gasteiztarras Sinner Range. Una vez más prima el aspecto solidario, ya que la asociación Tabu Demons ha optado por no cobrar entrada y, simplemente, hacer un llamamiento a los que acudan para que donen «voluntariamente 1kg de comida como entrada». El aforo es limitado a 300 personan, añaden, por lo que mejor no apurar. «Al igual que la última vez, esperamos un lleno absoluto desde primera hora», comentan.

Los madrileños son «uno de los proyectos de música bass más innovadores y emocionantes». Cuentan ya con dos discos largos oficiales. Por su parte, explican que Sinner Rage son «una de las bandas más prometedoras del metal vasco». Los gasteiztarras han renovado la banda y anuncian que acuden con energías renovadas. Su nuevo cantante y frontman, Adri, debutó en el pasado Skulls of Metal Festival de Jaén y las sensaciones, según se desprende, fueron inmejorables.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión