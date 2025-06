El 'fenómeno Springsteen' aterriza hoy

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Donostia es desde hoy 'la tierra de la esperanza y de los sueños'. Puede parecer una exageración lírica, pero así se denomina la gira ... de Bruce Springsteen y The E Street Band, 'The Land of Hope and Dreams Tour'. San Sebastián es desde esta tarde 'territorio' de El Jefe. El rockero y su amplia comitiva de músicos y acompañantes aterrizan a primera hora de esta tarde en el aeropuerto de Hondarribia a bordo de dos vuelos 'charter' y llegarán después al hotel María Cristina, el 'cinco estrellas' que el autor de 'The River' conoce bien por sus sucesivas visitas a la ciudad.

El fenómeno Springsteen se vive ya intensamente en San Sebastián. Los hoteles están llenos en la capital y en buena parte de Gipuzkoa, hay 'fans' llegados desde numerosos lugares desde hace días, ya hay previsto refuerzo de autobuses, trenes o taxis y en el estadio de Anoeta se trabaja intensamente en el montaje para que todo esté listo el sábado, en el primer concierto. Los camiones más aparatosos con los elementos técnicos de la gira también empezarán a llegar hoy. Los conciertos comienzan a las 21.00 y la apertura de puertas del estadio será a las 18.00, en ese estadio donde desde el jueves hay ya más de un centenar de fans en una cola 'sui generis' y autogestionada. 80.000 espectadores en total Finalmente serán 40.000 espectadores los que llenen Anoeta en cada cita del sábado y el martes. Las entradas están oficialmente agotadas aunque aún hay posibilidad de que haya algunas devoluciones del propio entorno de Sprinsteen y su 'troupe' y se liberen unas plazas más en la pista cuando terminen de colocarse las torres de sonido. El montaje es igual que el del primer tramo de la gira, el año pasado, que pasó por Madrid y Barcelona, con un enorme escenario y tres grandes pantallas, aunque el protagonismo radica totalmente en la música, sin efectos especiales ni juegos de artificio. Ampliar Precisamente ayer la Real Sociedad anunció que cuenta con 100 entradas para el concierto del martes exclusivas para socios de la Real Sociedad o RS Fan, al precio de 97 euros. Cada uno podrá solicitar un máximo de dos localidades y es necesario que tanto el solicitante como el acompañante acrediten esa condición de socios. El club txuri-urdin realizará hoy el sorteo y los agraciados recibirán un email. La promoción incluye la posibilidad de comprar la camiseta de la Real y poner de manera gratuita el nombre de Springsteen a la espalda. Mensajes políticos Quienes han seguido los anteriores conciertos de esta gira europea que comenzó en Manchester el mes pasado destacan que «Springsteen está en plena forma», con actuaciones en torno a las tres horas y un 'set list' que se va modificando en cada concierto, fiel a las costumbres del músico, aunque se basa en los grandes éxitos que han jalonado su larga carrera. El 'tour' comenzó con los mensajes políticos muy críticos con el presidente Trump (lo que provocó la virulenta réplica del mandatario), que ha mantenido después, como hizo días atrás en Berlín, pero conjugados con contenidos más personales, como ya hizo el año pasado, de recuerdo a amigos desaparecidos. Anoche actuaba en Frankfurt y el siguiente concierto de Springsteen, tras sus dos actuaciones de Donostia, será nuevamente en Alemania, en Gelsenkirchen, el viernes 27. Ya solo le quedará cerra su 'tour' europeo en el mítico estadio San Siro de Milán con doble cita los días 30 de junio y 3 de julio. Vacaciones donostiarras Hay expectación musical en Donostia por los dos conciertos pero también por la peripecia de Springsteen fuera de los escenarios. El músico quiere aprovechar su estancia en la ciudad, de casi una semana, para disfrutar como en sus anteriores visitas. Se cree que los primeros días, antes del concierto del sábado, serán más tranquilos, y se dedicará más al turismo después. En su grupo viene también Jon Landau, el manager que le ha acompañado prácticamente en toda su carrera y es otro referente en el mundo de la música. Los miembros de la E Street Band y de la amplia 'troupe' también se desplegarán por la ciudad en unos días casi vacacionales pero con espacio para sus propias actividades profesionales. Así, el popular guitarrista Stevie Van Zandt, quizás el más carismático componente del grupo, por sus pañuelos y por sus trabajos como actor en series como 'Los Soprano', estará mañana viernes en la Fnac firmando ejemplares de su autobiografía, 'Flechazos y rechazos'. Será desde las 16.00 hasta las 18.00h, y según anuncia el propio centro, sujeto a estrictas condiciones. El domingo será el turno de otro de los 'bolos', con el 'jukebox' de Mighty Max Weinberg, legendario batería del grupo, en el Victoria Eugenia, a las siete de la tarde, acompañado de los músicos vizcaínos Guillermo 'William' Gutiérrez (voz, guitarra) y José Miguel Txemi Gándara (bajo), componentes del grupo Los Brazos, y también el guitarrista Rafael Gutiérrez, de Getxo, de la banda Ontario. Las entradas están agotadas. El bajista Garry Tallent acompañará a su novia, Nicki Germaine, en la firma del libro de la fotógrafa que tendrá lugar en la librería Zubieta de Donostia el lunes 23 de junio. Porque el fenómeno Springsteen se extiende por la ciudad.

