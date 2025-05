Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú presentan su disco 'Lentamente' en el Kursaal

DV San Sebastián. Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La cantante Sílvia Pérez Cruz y el guitarrista Juan Falú, considerado como referente de la música argentina, en su doble condición de compositor e intérprete, presentan hoy dentro de la programación de Kursaal Eszena su álbum 'Lentamente'. Desde la organización señalan que se trata de «un disco que recoge la magia que, desde que fugazmente coincidieron por primera vez en un concierto en Buenos Aires en 2016, surge en cada uno de sus encuentros». A partir de las 19.30 horas en el auditorio del Kursaal, interpretarán en vivo 'La nostalgiosa', La nochera', 'Carinhoso', 'Sampa', Chacarera de las piedras', 'Oración del remanso', Piedra y camino', 'Nostalgias', 'Mi última canción triste' y 'Algarrobo'. El precio de las entradas es de 40 euros.

Para Sílvia Pérez Cruz «cantar con Juan es la libertad, es la música en estado puro, no hay pensamiento, es sentimiento y vuelo. Escucharlo es de una belleza que me llena, me sorprende, me emociona. Sus contrapuntos, sus silencios, cómo cuenta lo que cuenta y el peso infinito de lo que no toca. Es un verdadero honor acompañar y sentirme acompañada por Juan Falú».

Por su parte el guitarrista señala que encontrarse con la cantante catalana «fue una de las experiencias sublimes en mi vida musical. El diálogo entre voz y guitarra se asemeja a una conversación con temario abierto y palabras espontáneas plenas de sentido. Una comunicación rotunda. Sílvia no solo canta. Ella dice, grita, susurra, ríe y llora, desde una musicalidad desbordante. Esa voz, entrelazada con mi guitarra, me recuerda lo sagrado de la música».

Temas

Kursaal