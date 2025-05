Shego presenta su disco 'No lo volveré a hacer', un grito a dejar atrás los males de amores LAs madrileñas actúan en Dabadaba junto a Mikosis

¿Quién no ha tenido una relación sentimental compleja? Exacto. Por alguna de estas han pasado Maite, Raquel y Charlotte, integrantes de Shego, una banda ... de rock afincada en Madrid, y el resultado es 'No lo volveré a hacer' (Ernie/Altafonte). Su segundo disco, del que quizá suenen 'La fiesta', 'arghHhh!' o 'Aunque duela', adelantos de un álbum que dejaron claro que venían con temas que llegan, que te tocan dentro y dejan un poso. Pero no hay solo bajón, a golpe de guitarra, ritmo y un poco de rabia ponen en pie al oyente y uno termina cantando cada vez más alto. Es lo que ofrecen para su concierto mañana en Dabadaba. El directo, en el que las acompañará el grupo Mikosis, comenzará a las 20.00 horas y todavía se puede comprar entradas por 15 euros las anticipadas y ya en la puerta de la sala donostiarra por 18 euros.

Concierto Cartel. Shego y Mikosis.

Fecha y hora. Sábado, a las 20.00 horas.

Lugar. Dabadaba.

Entradas. Anticipadas 15 euros, 18 al momento. El segundo disco ha sido un paso adelante, aunque el grupo no partía de cero, ya que ha sido galardonado en los Premios Min en 2023 (Mejor Artista Emergente) y en 2024 con el galardón Mejor Grabación de Rock de los premios+Música. Ahora, señalan que llegan «Descaradas. Arrolladoras. Perfectas». Por si había dudas, cantan en 'arghHhh!': «se acabó el no quererse, hoy yo soy la primera». Liberación, ánimos para seguir adelante, aceptar lo que ha pasado, un toque de 'es lo que hay' y, sobre todo, aceptación. No va a ser una línea recta, pero habrá música para las curvas.

