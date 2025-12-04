Sesenta maneras de sonar la escena vasca

A propósito de John Berger, que insistía en que la forma de mirar determina lo que alcanzamos a ver, conviene recordar que lo visible no ... es un paisaje pasivo que aceptamos sin más: verlo, o no verlo, tiene consecuencias, abre o cierra mundos. De ahí que la cultura tampoco se sostenga por acumulación, sino por la luz proyectada sobre aquello que damos por hecho. Quizá por eso Durango reaparece cada diciembre a recordarnos que aun en tiempos de prisa y consumo instantáneo existen espacios donde la creación actúa como una invitación a afinar la mirada.

Durangoko Azoka, un año más, se planta en Landako en su sexagésima edición con más de 1.000 novedades culturales y un total de 163 producciones musicales, que invitan a mirar la creación con ojos renovados, y se presenta de nuevo como un ecosistema en el que lo urgente convive con lo perdurable.

En ese universo en efervescencia donde cada sello pelea por un segundo de atención, este año hay un apartado que engorda con fuerza: el pop-rock convertido ya no en simple reclamo juvenil, sino en un indicador preciso de por dónde respira hoy la escena vasca.

Si de coros multitudinarios hablamos, este año el fenómeno tiene nombre propio: ETS (En Tol Sarmiento). El grupo riojano-alavés llega a Durango con 'Konkista', un trabajo que confirma que lo suyo ya no es una ola, sino una pleamar estable. La banda lleva años moviendo fronteras tanto musicales como de público en Euskal Herria con una fórmula que mezcla un pop afilado, melodías pegadizas y letras que conquistan un espectro amplio, desde lo cotidiano de pueblo pequeño hasta la emoción colectiva de un festival de verano. Quizá ahí resida su secreto: una épica de lo mínimo capaz de hacerse enorme cuando la gente la reconoce como propia, una épica de andar por casa que se corea como si nos fuera la vida en ello.

Ruper Ordorika es otro de los grandes nombres del cartel, con un recorrido y un pulso creativo muy propios. Cuatro años después de 'Amour eta toujours', y tras el volumen II de su acústico 'Bakarka', el oñatiarra vuelve con 'Lurra ikutu barik', nuevo álbum de estudio editado por Elkar y presentado en CD y vinilo. Lo ha grabado rodeado de cómplices de altura: Leo Abrahams a las guitarras y teclados, Kenny Wollesen en batería y vibráfono, y Jon Thorne al contrabajo. Una alineación que ya anticipa esa mezcla tan suya entre lo íntimo y artesanal.

Desde aquel lejano 1980 y 'Hautsi da anphora' con textos de Bernardo Atxaga, Ordorika ha ido hilando una obra que avanza pero no corre. 'Bada leku bat' llegó como adelanto y como aviso de que el disco sería de los que se escuchan de principio a fin, sin prisa y sin atajos. Presentará el nuevo trabajo en la Azoka —aunque este año pasará de largo en cuanto a actuaciones— y habrá que esperar al día 20 para verlo sobre el escenario, cuando inicie la gira en el Kafe Antzokia de Bilbao.

De arriba abajo, Ruper Ordorika, Fermin Muguruza y Sara Azurza.

Izaro, por su parte, propone una mirada distinta al cerrar el año con 'Izaro gabonetan: Kursaaletik zuzenean'. El álbum recoge los conciertos navideños ofrecidos el pasado invierno, donde combinó villancicos compuestos para la ocasión y temas propios.

Una idea, un estado de ánimo o una propuesta estética en pocas canciones. Lejos de la extensión, otro apartado relevante son los EPs, formato que a pesar de su brevedad, posee fuerza dentro de la música contemporánea. Gorka Urbizu condensa su creatividad en pequeños conjuntos de canciones con los epés 'Bakan I' y 'Bakan II' (Only In Dreams), dos canciones en cada entrega, en los que ha condensado su fuerza creativa funcionando cada tema como un microcosmos autosuficiente.

En esa misma línea, pero desde otra orilla estética se sitúa Nøgen con 'Galdu bano lehen' (Balaunka), un ejercicio de memoria transformado en punto de partida. El grupo donostiarra reinterpreta en directo desde el estudio cuatro canciones de otros artistas que han marcado su camino, con nuevas letras en euskera.

Palestina, aniversarios, Navidad

En el territorio de la autoproducción, destaca el retorno conjunto de Juantxo Zeberio y Maddi Oihenart, quince años después de su anterior colaboración. Su nuevo 'LUR' dibuja un espacio donde lo cercano y lo remoto se tocan: el grito palestino se convierte en melodía vasca.

'Hiri Ilunen Umeak' es el trabajo presentado a mediados de año por la donostiarra Sara Azurza, en el que aborda la madurez desde la perspectiva de una mujer joven, como se recuerda también en 'Zuloa' (Sonido Muchacho) del trío donostiarra Merina Gris, que recalará en Durango para atravesar el duelo junto con 'Zuloa Zen Irteera' y sus últimos sencillos junto a Gorka Urbizu y Eire.

2025 contempla 163 producciones musicales con nuevos álbumes, grabaciones en directo y trabajos conmemorativos

ETS vuelve en forma de pop, y Durangoko Azoka contará con el regreso reposado de Ruper Ordorika y Maddi Oihenart

Entra en escena Mirua con su vinilo 'Miruenea' (Oso Polita) con la infinidad de referencias que los han acompañado desde la infancia, y vuelve también Bele, el proyecto de Lide Hernando, que en su segundo 'Muturrez zerura' (Bidean Produkzioak) se inclina definitivamente hacia los sonidos disco, funk y la electrónica cálida de los ochenta.

El capítulo de los aniversarios queda encabezado por 'XX ta bortz urte zuzenean', la celebración de Petti & Etxeko Uzta. En este trabajo, grabado en directo en Ataun, Bera y Hondarribia, se condensan 25 años de carretera y 13 discos. Es un archivo eléctrico y afectivo, una radiografía de Petti, una de las voces más inconfundibles de la escena vasca.

Otro de los regresos esperados es el de Fermin Muguruza. 'Akelarre Antifascista', editado por Elkar, ve la luz coincidiendo con Durango y recoge el concierto ofrecido ante 15.000 personas en el Palacio de los Deportes de Madrid. Una parada central dentro de una gira de diez meses que lo llevó por trece países y casi medio centenar de escenarios. El disco funciona como documento y declaración de que la música y militancia caminan juntas.

Cinco años de trayectoria acumula Mugan, y ese recorrido cristaliza ahora en 'Kontzertu Bat Galerari', grabado en directo en Añorga. El grupo donostiarra captura en este trabajo la energía de sus conciertos, una identidad que se ha forjado precisamente sobre las tablas y que aquí se ordena en forma de relato sonoro.

Y como contrapunto, la figura de Antton Valverde emerge en una 'Antología' (Elkar) en forma de libro y dos cedés que recorre las distintas etapas de un creador que ha sabido convertir la poesía en territorio musical. La lectura lleva a comprender la importancia de los versos de Lauaxeta a otros nombres de la literatura vasca.