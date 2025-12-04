Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En Tol Sarmiento llegará a Durango con su nueva 'Konkista'.
Durangoko Azoka

Sesenta maneras de sonar la escena vasca

Novedades musicales ·

La diversidad discográfica se plasmará en una 60 Durangoko Azoka con discos que van de la épica popular de ETS al regreso íntimo de Ruper Ordorika, junto a nuevos discos, directos y aniversarios

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:50

Comenta

A propósito de John Berger, que insistía en que la forma de mirar determina lo que alcanzamos a ver, conviene recordar que lo visible no ... es un paisaje pasivo que aceptamos sin más: verlo, o no verlo, tiene consecuencias, abre o cierra mundos. De ahí que la cultura tampoco se sostenga por acumulación, sino por la luz proyectada sobre aquello que damos por hecho. Quizá por eso Durango reaparece cada diciembre a recordarnos que aun en tiempos de prisa y consumo instantáneo existen espacios donde la creación actúa como una invitación a afinar la mirada.

