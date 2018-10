Sergio Dalma: «Nunca me ha afectado que me llamen hortera o baladista» Sergio Dalma recuerda feliz el concierto que dio en Ondarreta hace años. / DV Músico y cantante A punto de cumplir 30 años de carrera, Sergio Dalma (Sabadell, 1964) actúa este sábado en el auditorio del Kursaal JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 octubre 2018, 07:02

El 'padre' de 'Galilea', 'Esa chica es mía', 'Bailar pegados' y 'Ave Lucía', entre otros éxitos, regresa a una ciudad que conoce bien. Ha cantado en Donostia en innumerables ocasiones, pero entre todas ellas destaca una a principios de los años 90: «Era la época de 'Bailar pegados' y actué en la playa de Ondarreta ante un montón de gente maravillosa. Tuve que salir de allí de incógnito a bordo de una ambulancia o algo parecido», rememora entre risas el catalán.

-¿Cómo recuerda a aquel chico, Josep Sergi Capdevilla, antes de lanzar su primer disco?

-Pues tengo aún la imagen muy presente. Yo era un chaval que estaba como loco por dedicarse a la música: quería convertir su hobby en una carrera y estaba lleno de ilusión.

-Empezó cantando en orquestas...

-Sí, íbamos por los pueblos amenizando las fiestas mayores y a raíz de ese trabajo comencé en el mundo de la publicidad cantando jingles durante algún tiempo.

-Su voz sonaba en anuncios como los de Schweppes Limón, Trinaranjus, Donuts Bombón... ¿En qué medida fue una escuela?

-Lo fue porque yo tendría unos 16 años y durante bastante tiempo pude conocer a gente veterana de más de 40 años con la que aprendí mucho. Yo era una especie de esponja que intentaba absorber todo lo que podía a la espera de una oportunidad.

-En 1989 debutó con el disco 'Esa chica es mía' (1989). ¿Imaginaba que publicaría 15 álbumes de estudio e infinidad de trabajos más?

-(Risas) Aún hoy me cuesta creerlo, pero cuando empiezas tampoco eres muy consciente: vives el momento, estás en una nube y no sabes qué puede pasar, aunque ahora miro hacia atrás y veo un recorrido de lucha y constancia. Además, es una ilusión que nunca abandonas, hay que trabajar más que nunca, no sólo porque hay una gran competencia, sino porque estás haciendo lo que a ti te gusta y no escatimas ningún esfuerzo.

-Dos años después, quedó en cuarto puesto en Eurovisión gracias a 'Bailar pegados', su primer gran éxito...

-Me permitió llegar a un público más amplio con una canción que todavía hoy tiene vigencia. Marcó un antes y un después en mi carrera, quizá también porque aquel Eurovisión tenía una repercusión distinta a la de ahora.

-Salvo el año de Salvador Sobral (2017), últimamente se imponen los frikis en ese concurso: la mujer barbuda de 2014, la representante de Israel de este año... ¿Qué ha cambiado?

-Lo de Sobral fue una gran sorpresa porque se volvió un poco al Eurovisión de antes: un intérprete sobre el escenario con una gran canción. Cuando en un festival se prescinde de la música en vivo y desaparecen las orquestas y las bandas, deja mucho que desear. Ahora se busca más potenciar el espectáculo de luces y a ver quién sale y la lía más, quizá porque es lo que les da audiencia... Pero tampoco tiene la trascendencia de antaño, muchas veces no nos acordamos de quién ha ganado el año pasado... Por otro lado, y al margen de esos concursos, creo que hay una saturación de festivales de música en España, y no sé si hay público para tanto: al final, España es un estado en el que cuando nos gusta algo, no paramos hasta saturar o reventar la fórmula.

-Hoy en día la música en televisión está enfocada al espectáculo más que al arte con 'talent shows' en los que manda la competición...

-Yo soy partidario de los 'talent shows' ahora que las compañías de discos funcionan de otra manera y no dan las mismas oportunidades que antes para desarrollar una carrera. Esos programas permiten salir a flote a mucha gente con talento, pero igual habría que dejar espacio entre una edición y otra para no saturar el mercado.

-Antes el éxito se medía por discos de Platino y Oro; ahora, por el número de escuchas en Internet...

-Cuando yo empecé el Disco de Oro y de Platino estaba fijado en 50.000 y 100.000 ejemplares, respectivamente, mientras que ahora se sitúan en 20.000 y 40.000. El formato físico está cada vez más obsoleto y la gente ha abandonado el ritual y ha perdido el romanticismo que implicaba buscar un disco, escucharlo mil veces, leer las letras... Ahora se escucha la música en YouTube y las plataformas digitales porque se prioriza la inmediatez. Se consume mucha música pero de otra forma porque la sociedad ha cambiado, pero al menos hemos conseguido algo que parecía imposible: que la gente pague por ver un concierto.

El concierto Cartel Sergio Dalma. Lugar Auditorio Kursaal. Día y hora Sábado día 27 (20.30). Precio 22/30/32/35/40 euros.

-Aunque no parece usted tener 'haters', ¿qué opina de quienes tildan despectivamente su estilo de 'canción ligera'?

-Si te digo la verdad, a estas alturas estoy por encima de todo ese tipo de términos. Coincido con grupos y gente que practica rock, pop o flamenco, y al final, todos hacemos música. A veces tenemos demasiados prejuicios y creo que lo importante es transmitir emociones a través de la música. Nunca me ha afectado ni me afecta que me digan que hago canción ligera ni que me llamen baladista u hortera.

-Usted fue un mito entre las adolescentes. ¿Cómo ha llevado el paso del tiempo?

-Me sigo cuidando por estar bien conmigo mismo, y si luego eso agrada al público, mejor. Conforme van pasando los años, uno tiene que saber digerir esto y aprender a envejecer porque te aporta riqueza y madurez. Ahora me doy cuenta de la importancia que tienen cosas que antes me pasaban desapercibidas.

-¿Por ejemplo?

-Antes no le daba importancia al tiempo, a poder estar más con mi familia, priorizaba siempre el trabajo y ahora busco momentos para estar con los míos, para dar un paseo... El público que yo tenía ha madurado conmigo y seguimos hablando el mismo lenguaje. También hay gente joven que se ha sumado en los últimos tiempos, y no porque yo lo haya querido provocar -eso habría sido contra natura-, sino porque ha surgido así.

-En sus primeros años de éxito, ¿percibió que desde las discográficas intentaban dirigir su carrera? ¿Ahora se siente más libre?

-Yo he sentido siempre bastante libertad, pero también es cierto que prefiero trabajar en equipo porque no puedes controlarlo todo. Por ejemplo, me considero malo para elegir los singles y por eso prefiero rodearme de otras personas con las que intercambiar opiniones. Me gusta trabajar en equipo y siempre lo he hecho así: he tenido bastante libertad, me han escuchado y he escuchado.

-Su último disco es 'Via Dalma III', su tercera colección de versiones en castellano de canciones célebres italianas. La pasión por Italia le viene de lejos...

-Sí, de hecho, empecé la carrera de filología románica, francés e italiano, pero al final me decanté por la música. Siempre he tenido muy presente a Italia, he vivido temporadas allí, he colaborado con artistas y productores italianos y más o menos me defiendo en el idioma. Me siento a gusto allí.

-¿Y con qué ánimo adapta canciones de gente como Adriano Celentano, Mina o Jimmy Fontana? ¿Para mejorarlas, aportar algo nuevo o a modo de homenaje?

-Son canciones que me acompañaron en mi adolescencia, que me recuerdan a cuando vivía en casa de mis padres. Ni mucho menos las he versionado con el ánimo de mejorarlas porque son inmejorables. He querido hacer un tributo a la música italiana y, sobre todo, darles mi toque y que suene a Sergio Dalma. Hay gente joven que no las conocía y piensa que esas canciones son mías: ése es el mejor piropo, aunque también habrá algunos a quienes le parezcan un horror.

-¿Se imagina sobre los escenarios dentro de otros 30 años?

-(Risas) No, no... Ahora tengo 54 y a mi equipo le he prometido que sólo hasta los 65 años seguiré trabajando más o menos al ritmo de ahora. A veces noto que la edad pesa, pero tengo la ilusión de un chaval de 18 años. Mientras siga existiendo la buena comunicación con la audiencia y la salud acompañe, continuaremos adelante: no me gustaría que fuera el público quien me retirara... Este trabajo es como la droga que más te puede enganchar: el aplauso crea tal adicción que es difícil desengancharse... Sigo pensando que quizá mi mejor trabajo está por llegar y eso aún me pone más las pilas: quiero seguir viviendo el presente porque cuando uno la palma, a los cinco minutos se han olvidado de ti. Hay que disfrutar del momento.