Sergio Dalma arranca nueva gira en Donostia el próximo marzo El artista presentará su nuevo disco 'Ritorno a via Dalma' que revisita los grandes éxitos italianos de su icónico proyecto 'Via Dalma' y comenzará el 14 de marzo en el Kursaal

Sergio Dalma arrancará una nueva gira en Donostia el próximo mes de marzo. El artista ha anunciado las primeras 22 fechas de su próximo tour 'Ritorno a Via Dalma', en la que revisitará los temas italianos que conforman el universo 'Via Dalma'. El tour comenzará en San Sebastián el 14 de marzo, y seguirá por una veintena de ciudades hasta acabar un año después, el 21 de febrero de 2027, en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas se pondrán a la venta este miércoles día 5 de noviembre a partir de las 12.00 horas a través de sergiodalma.es y El Corte Inglés.

En esta nueva gira, Dalma presenta 'Ritorno A Via Dalma', el álbum número veintitrés de su extensa carrera. La voz del artista catalán vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España. Lo hace cuando se cumplen quince años de la publicación de 'Via Dalma', el álbum con el que el cantante interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas de nuestro tiempo. Aquel proyecto revolucionó el mercado musical, con más de 300.000 copias vendidas en España, y posicionó a Dalma como un autor intergeneracional, capaz de unir a diferentes tipos de público bajo su música.

En este proyecto, Dalma reúne con energía y vitalismo a varias generaciones de autores italianos, viajando a través de diversas décadas, géneros y estilos. Prueba de este eclecticismo son los dos primeros adelantos que se han publicado antes del lanzamiento de este álbum: 'Entre tú y mil mares', canción compuesta por Biagio Antonacci y publicada por Laura Pausini en el año 2000 y 'Parole, Parole', el homenaje de Sergio Dalma a Mina, una de las artistas italianas fundamentales para entender el género de la música ligera. La canción, publicada en el año 1972 es una de las composiciones italianas más populares de todos los tiempos.

La gira que arrancará en el Kursaal de Donostia el 14 de marzo de 2026, continuará el 21 por Esparreguera, Las Palmas (26 de marzo), Salamanca (11 abril), Cervera (18 abril), Tarragona (25 abril), Pamplona (9 mayo), Murcia (30 mayo), Córdoba (13 junio), Palma de Mallorca (20 junio), Jerez de la Frontera (18 julio), Albacete (30 agosto), Granada (18 septiembre), Zaragoza (11 octubre), Vitoria (17 octubre), Tenerife (28 noviembre), Bilbao (12 diciembre), Logroño (19 diciembre), Valencia (16 enero de 2027), A Coruña (23 enero), Barcelona (30 enero) y cerrará en Madrid (21 de febrero).

