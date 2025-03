«Sempre Cor ha sido un punto de inflexión en mi carrera»

C Marí escribe y canta las experiencias que vive Carlos Marí (Meliana, 2000), y esto engancha a la gente. Sobre todo a los más jóvenes, ... porque se sienten identificados y conectan con lo que narra un valenciano de 25 años. Tras algunos EP que lo pusieron en el radar urbano, en diciembre del año pasado consolidó su apuesta musical con Sempre Cor, su primer disco. Este jueves se subió al escenario del Dabadaba y lo abandonó con el hombro dislocado, muestra de que, como indica el título del disco, lo hace todo con el corazón.

– ¿Cuándo empieza la pasión por la música?

– Desde bien pequeño y con la influencia de mi hermano mayor. Luego en la adolescencia comencé a perfilar mis gustos y a conectar más con la música, pero en mi casa se ha escuchado música siempre, de todos los géneros. Mis padres escuchaban mucho a Joaquín Sabina, por ejemplo, y a mí también me gusta. Más tarde empecé a escuchar más rap, pero nunca he renegado de otros géneros como el pop.

– ¿Cuándo se plantea comenzar a sacar música?

– Sobre los 18 años y lo típico, juntándote con algún chaval del pueblo que sabe producir y acabar haciendo alguna cosa desastrosa. Empecé con un par de temas que se quedaron en el tintero, y una vez conocía más gente empecé a hacer cosas más serias y mejor hechas.

– ¿En qué momento piensa que esto de la música va en serio?

– Cuando veía que mis primeros temas le gustaban a la gente me daba cuenta. Por ejemplo, canciones como 'Iguales', de esa época. Pero sacaba muy poca música, a lo mejor sacaba un tema cada seis meses. Cuando saqué el EP es cuando me planteé que eso a la gente le gustaba de verdad, que podía ponerle más cariño, más horas y en el futuro hacer de ello una profesión.

– ¿Se encasilla en algún género musical?

– A mí me gusta todo y me gusta hacer de todo también. No quiero cerrarme a cualquier cosa porque porque yo también veo a mi alrededor gente que le gusta el drill pero también escuchan salsa. Los artistas evolucionan cada vez más también, alguien que te está haciendo rap, en cinco años te está haciendo una bachata. Creo que un artista tiene que hacer lo que le guste, no regirse por lo que está de moda. En este sentido me considero un artista versátil.

– Para alguien que no conoce a C Marí. ¿Qué ofrece su música?

– Mis canciones pueden hacerle conectar con sentimientos que haya tenido, con situaciones que haya vivido. Pueden hacerle bailar, y algunas también saltar. Al final creo que está todo inventado, no quiero ser el descubridor de nada. Pero yo creo que las canciones que hago tienen alma y mucha gente puede conectar con ellas, sentirlas. Eso para mí es importante.

– Y para alguien que se esté pensando ir a un concierto. ¿Qué ofrece C Marí sobre el escenario?

– Los directos están muy bien. Hemos mejorado mucho en tema de visuales y a nivel de luces. Soy bastante tímido, pero en el escenario se me quita. Disfruto mucho de los conciertos y yo creo que eso se nota. Terminé el concierto de ayer en el Dabadaba con el hombro dislocado por bajar con el público. Era puerta grande o enfermería y elegí enfermería. Así que si alguien está dudando, que vea que hay espectáculo.

– Una sala emblemática como el Dabadaba. ¿Cómo vivió el concierto?

– Es una sala espectacular. A nivel técnico, todos dicen que por prestaciones es de las mejores salas de España. La gente nos trató muy bien también. Ya había estado haciendo un dj set pero esta ha sido la primera vez cantando. Ha sido un orgullo para mí cantar en una sala por donde han pasado iconos como Rosalía.

– Y Donostia, ¿qué sensaciones le produce la ciudad? ¿Había estado antes?

– No hemos podido ver mucho pero pinta bien. A ver si algún fin de semana podemos venir con más tiempo para hacer un poco de turismo, comer bien y visitar sitios como La Concha.

– Sempre Cor, primer disco. ¿Por qué ese título?

– Significa 'siempre corazón' en valenciano. El disco tiene géneros distintos, pero creo que el denominador común es que todas las canciones tienen su alma. Creo que con la intro se entiende perfectamente, transmitir que hago todo con el corazón.

– Más de 10 millones de reproducciones totales, ¿cómo valora la recepción del público?

– La recepción del disco ha sido una bestialidad, no me lo esperaba. Ha sido un punto de inflexión. Darme cuenta de que la gente conecta con mi música, de que hay mucha gente a la que le gusta mi música. A partir de aquí vamos con todo. Sabía que iba a ir bien, pero ha superado mis expectativas. Al final hay temas que destacan más, obviamente, pero luego en los conciertos la gente canta las catorce canciones. Eso no es fácil y lo valoro mucho, estoy muy contento.

– ¿Cómo ve el futuro?

– Prometedor. Si todo va bien, en menos de un mes sacaremos Sempre Cor Deluxe, una extensión del disco. En verano también viene mucha música, va a ser movido y divertido.