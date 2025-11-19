Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena del original montaje que se canta y representa esta tarde en el Kursaal. DV

La semi-ópera barroca 'The fairy queen' de Purcell llega al Kursaal a ritmo de hip-hop

El escocés Paul Agnew dirige a la orquesta de instrumentos originales Les Arts Florissants una producción «rompedora, divertida y encantadora» junto a la Compagnie Käfig de danza

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Rosalía rompe moldes con sus guiños a la música clásica y ésta se reinventa en un espectáculo novedoso que recala hoy a las 19. ... 30 horas en el Kursaal donostiarra. 'The fairy queen', considerada una semi-ópera al ser la mayor parte del argumento hablado, y compuesta por Henry Purcell en 1692, se transforma esta tarde en un moderno 'ballet cantado'«, en palabras de su director musical, Paul Agnew. Los encargados de hacer el 'restyling' son la orquesta Les Arts Florissants, un conjunto de prestigio especializado en la interpretación históricamente informada, Jardin des Voix, que es una academia de jóvenes cantantes que pertenece a la misma institución y «los increíbles bailarines» de hip-hop de Mourad Merzouki. Agnew promete será «algo completamente original, inmensamente entretenido y profundamente conmovedor».

