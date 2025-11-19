La semi-ópera barroca 'The fairy queen' de Purcell llega al Kursaal a ritmo de hip-hop

Rosalía rompe moldes con sus guiños a la música clásica y ésta se reinventa en un espectáculo novedoso que recala hoy a las 19. ... 30 horas en el Kursaal donostiarra. 'The fairy queen', considerada una semi-ópera al ser la mayor parte del argumento hablado, y compuesta por Henry Purcell en 1692, se transforma esta tarde en un moderno 'ballet cantado'«, en palabras de su director musical, Paul Agnew. Los encargados de hacer el 'restyling' son la orquesta Les Arts Florissants, un conjunto de prestigio especializado en la interpretación históricamente informada, Jardin des Voix, que es una academia de jóvenes cantantes que pertenece a la misma institución y «los increíbles bailarines» de hip-hop de Mourad Merzouki. Agnew promete será «algo completamente original, inmensamente entretenido y profundamente conmovedor».

El espectáculo está liderado en la parte musical por Paul Agnew (Glasgow, 1964), tenor y director de orquesta. Su colaboración con Les Arts Florissants, conjunto fundado y liderado por William Christie comenzó en 1992 como cantante. «Me pidió cantar un papel de ópera. Yo no estaba seguro de poder hacerlo, pero él mostraba una enorme confianza en los jóvenes cantantes. Así empecé mi carrera con esta agrupación y hasta hoy». En la actualidad Agnew comparte la dirección musical de la agrupación con él. «Hablamos el mismo lenguaje musical y, además, tenemos la misma ambición de producir música que sea emocionante, pero al mismo tiempo tremendamente respetuosa con los deseos de los compositores. Creo que estos preceptos son fundamentales y los comparto con el maestro Christie».

Paul Agnew lleva más de tres décadas colaborando con Les Arts Florissants, a quienes considera como su 'familia'. Con la orquesta ha realizado numerosos proyectos, así como con la academia Le Jardin Des Voix, que también participa en el espectáculo de hoy. «Le Jardin des Voix es, en mi opinión, nuestro programa más importante para jóvenes músicos, y está dirigido específicamente a cantantes que están saliendo de los conservatorios y que tienen voces maravillosas, pero que son completamente desconocidos.El objetivo es tomar esas voces jóvenes y llevarlas a escenarios maravillosos, como el de San Sebastián, ante un público acostumbrado a escuchar música de muy alto nivel. Les retamos a que alcancen el altísimo nivel de Les Arts Florissants. Y estamos recorriendo el mundo con esta producción. Hemos estado en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa».

La manera en la que Paul Agnew combina el respeto a lo antiguo con expresiones artísticas más propias de la juventud se podrá comprobar esta tarde con una producción que parte de una obra atípica. 'The fairy queen' del compositor britanico Henry Purcell combina un texto teatral (hablado) basado en 'El sueño de una noche de verano' de Shakespeare con partes musicales. Por eso no se considera una ópera pura. En cualquier caso, el espectáculo que se podrá ver hoy en Donostia es una adaptación.

Un ballet cantado

«La obra original tiene lugar al final de cada acto de la obra de Shakespeare, pero la música es como un divertimento y no tiene incidencia en lo que ocurre en la obra. Nosotros hemos creado un ballet cantado en el que no hay texto hablado, sino solo textos cantados que crean atmósferas especiales y que se describen en la increíble fisicidad de los bailarines, en una maravillosa combinación de danza y música. Creo que lo más destacado de esta producción es la juventud y la energía que se ve en el escenario», destaca el director. El montaje situará a todos, bailarines, cantantes y orquesta en el escenario».