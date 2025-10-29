Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ruper Ordorika presenta 'Lurra ikutu barik?, disco número 24 en su trayectoria. Lobo Altuna
'Lurra ikutu barik'

Ruper Ordorika: «Voy buscando un terreno diferente para las canciones que tengo hechas»

El oñatiarra presenta 'Lurra ikutu barik', con textos que «me han llegado» y que ahondaen la línea intimista de sus últimos trabajos

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Reposado, tanto en la forma de hacer música como en las respuestas, se nota que Ruper Ordorika (Oñati, 1956) busca «ir más allá» con cada ... disco. Casi con cada concierto. Con un ojo en las nuevas tendencias –habla de la influencia caribeña–, acaba de presentar su 24º álbum: 'Lurra ikutu barik' (Elkar), 11 canciones muy artesanales. En diciembre comenzará la gira «Hay algunos temas que no he buscado, pero que tenía que sacar», apunta.

