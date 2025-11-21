Rüdiger ofrece este viernes 'Wild Cotton Glow', su último EP, en la casa de Cultura de Deba

Suele comentar en entrevistas Felix Buff que crea canciones «casi de forma compulsiva». Vive al arte con mucha pasión e intensidad, compaginando varios proyectos -ha ... sido parte de la doble batería de Gorka Urbizu que tan buenas críticas ha cosechado, sin olvidar la trayectoria en Willis Drummond o Joseba Irazoki-, entre ellos Rüdiger. Así nació su último EP,'Wild Cotton Glow', que presentará hoy a las 20.00 horas en Deba. Todavía quedan entradas a la venta por 6 euros.

Concierto Cartel: Rüdiger.

Día y hora: Hoy, a las 20.00 horas.

Lugar: Deba.

Entradas: 6 euros.

El inicio fue 'Before It's Vanished', para cuya gira añadieron temas y ofrecer así un directo que rondara los 45-50 minutos. Algunas de ellas entraron en el segundo disco, 'The Dancing King', aunque otras como 'Downtown', tampoco encontraron su lugar. «Hago las canciones tratando de que se sostengan por sí mismas, me gusta crear pequeños mundos en una canción y luego veo dónde van a ir. Si no entran en el conjunto que sale, si no encajan con las vecinas, se quedan fuera», explicaba en una entrevista a este medio.

En definitiva, un pop muy Rüdiger y canciones con mucha música e historias en su interior. Destaca cierto aire ecléctico, con mucas influencias, aunque la mezcla queda muy natural. Como la propia evolución de un proyecto que comenzó como algo en solitario y ha ido sumando a Joseba Irazoki (guitarra), Vincent Bestaven (teclados), Antoine Philippe (bajo), Mikel Sanchez Etxegia (batería).