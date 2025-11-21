Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una actuación de Rüdiger para presentar el EP 'Wild Cotton Glow'. Cesc Maymo

Rüdiger ofrece este viernes 'Wild Cotton Glow', su último EP, en la casa de Cultura de Deba

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:31

Suele comentar en entrevistas Felix Buff que crea canciones «casi de forma compulsiva». Vive al arte con mucha pasión e intensidad, compaginando varios proyectos -ha ... sido parte de la doble batería de Gorka Urbizu que tan buenas críticas ha cosechado, sin olvidar la trayectoria en Willis Drummond o Joseba Irazoki-, entre ellos Rüdiger. Así nació su último EP,'Wild Cotton Glow', que presentará hoy a las 20.00 horas en Deba. Todavía quedan entradas a la venta por 6 euros.

