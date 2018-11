Rozalén: «Quizá le va a tocar a nuestra generación cerrar las heridas de la Guerra Civil» Rozalén, en una imagen promocional. / DV Rozalén Cantante y compositora La artista ha vendido todas las entradas para su concierto del Kursaal, donde esta tarde presenta 'Cuando el río suena...' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 noviembre 2018, 09:13

La semana pasada Rozalén (Letur, Albacete, 1986) regresó de vacío de los Grammy Latinos, algo que imaginaba porque ya le parecía «ultrasurrealista» estar nominada en las dos categorías principales. En cualquier caso, disfrutó de su estancia en Las Vegas y de la acogida que ha tenido su tercer trabajo, una obra que descansa sobre la idea de la memoria y que se apoya en testimonios de su familia para ofrecer un mensaje social.

- Su debut discográfico es de hace cinco años. ¿Tiene la sensación de ir demasiado deprisa?

- No lo sé, porque en realidad llevo media vida cantando: a los 16 años di mi primer concierto. Es cierto que en la industria empecé como profesional en 2013 y que desde entonces todo ha ido muy rápido, quizá más rápido que para mucha otra gente que se lo merece.

- En 'Cuando el río suena...' (2017) se ha desnudado a sí misma y también a su familia...

- Sí, me he vaciado totalmente, ha sido una especie de terapia personal y familiar. Sabía que estaba haciendo algo poderoso y valiente, y pensaba que alguna polémica podría haber, pero el proyecto ha superado mis expectativas. Ha merecido la pena y no me arrepiento en absoluto porque algo se ha sanado en mí y en los míos.

- 'Amor prohibido' relata la historia de sus padres: él fue cura durante diez años pero colgó los hábitos al enamorarse de su madre...

- Les tuve que convencer porque tenían miedo de cómo podía quedar reflejada su historia, pero cuando leyeron la letra de Felipe Benítez Reyes -de las pocas que no he escrito yo- y escucharon el tema, vieron que estaba contada con respeto y se inflaron a llorar. Les gustó y, de hecho, creo que ha sido la canción que menos críticas ha recibido.

«El estribillo de 'Girasoles' es reggaeton no machista: lo que no nos gusta hay que cambiarlo desde dentro»

- Casi le han tachado de filoterrorista por 'El hijo de la abuela', que cuenta cómo durante el franquismo su abuela acogió a un supuesto integrante de ETA desterrado de Euskadi que pasó un tiempo en su casa de Letur...

- Sabía que me estaba metiendo en un terreno complicado pero no pensaba que me iban a criticar tanto ni que la gente no sabría apreciar que las cosas no son blancas o negras: existen los grises. Me han tachado de muchas cosas, pero quien me considera eso (filoterrorista) es porque no sabe lo que estoy cantando en una canción que me ha hecho entender mejor la historia de Euskadi.

- En algún tema ha incluido la voz de su abuela, grabada por usted misma durante largas charlas... ¿Tenemos que escuchar más a nuestros mayores? En esta sociedad muchas veces parecen más un estorbo que una fuente de sabiduría...

- Por supuesto, en mi casa siempre me han educado así y, de hecho, de pequeña me obligaban a llamar 'madre' a mis abuelas. En mi familia siempre hemos escuchado a los mayores con mucho respeto e incluso mis amigos, cuando venían a casa a verme, se sentaban con ella junto al fuego para charlar durante horas.

- Es tremenda la historia de 'Justo', su tío-abuelo, que murió en la guerra y cuyo cuerpo fue encontrado no hace mucho en una fosa... Muchos siguen apostando por no abrir heridas de la Guerra Civil...

- Es impresionante lo que me ha pasado con esa canción, a veces pienso que ha sido él, que también era cantante, quien me ha guiado hasta encontrarle... No sé si la herida se va a cerrar, pero quiero ser un poco optimista frente a la crispación de los radicales: al menos es bueno que se hable. Quizá es a nuestra generación a la que le va a tocar cerrar las heridas de la guerra: por eso se tienen que solucionar ciertas cosas y contar la historia de manera objetiva. Tal vez sería necesario un símbolo pacifista en este país.

- 'La puerta violeta es su himno feminista'...

- El movimiento nos está dando alegrías y no pasa nada porque sea una moda. Es bueno que las cosas buenas se pongan de moda y esto, además, no es una cosa pasajera: cada vez hay más conciencia y preocupación por lo que significan algunos términos, las adolescentes salen a la calle y no toleran ciertas cosas... Si no nos desviamos de lo pacífico que debe ser el movimiento para ser realmente feminista, estamos en el buen camino, pero aún queda mucho por hacer: el machismo es algo muy arraigado que no se puede extirpar de un día para otro.

- ¿Qué panorama se ha encontrado en este negocio dirigido por hombres?

- Aunque a veces parece que tengo que demostrar más que mis compañeros, me siento muy bien tratada y no me puedo quejar, aunque por supuesto que he vivido momentos machistas porque, sobre todo, en el plano físico se nos exige más que a ellos: a mí me van a criticar el modelito, la cara que tengo y si estoy gorda. También he tenido que escuchar comentarios de ciertos personajes de la industria bastante desagradables: hay que reeducar poco a poco con mucho amor.

- En 'Girasoles' canta a los hombres y mujeres buenos. ¿Haberlos haylos?

- Quiero pensar que sí, porque si el mundo estuviera lleno de gente mala, ya nos habríamos ido todos al garete. Tenemos un punto egoísta pero confío en la humanidad: la mayor parte de la gente es sensible, tiene empatía y mira por lo demás.

- También aplaude a los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz...

- Es que las raíces son muy importantes. Cada vez estoy más interesada en tirar del folk, que en España aparece que no está de moda mientras arrasa en otros lugares como Latinoamérica.

- Su abanico musical es muy amplio: de la tradición española a la latinoamericana, pasando por el pop y los ritmos urbanos. ¿Hay límites?

- Ninguno. Nuestro abanico musical es muy amplio porque vengo de la generación que ya tenía acceso a toda la música. Desde niña escuche canción de autor, flamenco, rap, mucho punk, pop, rock... Y al componer me salen todos los estilos: mezclar es maravilloso porque enriquece el conjunto. Pienso evolucionar, aprender y mezclar todo lo que pueda.

- ¿Y se metería a fondo con el trap y el reggaeton?

- Claro que sí, como también me encantaría aprender bossa nova o fado. La música electrónica me gusta mucho, y el estribillo de 'Girasoles' es reggaetón, pero la letra es cero machista: lo que no nos gusta hay que intentar cambiarlo desde dentro.