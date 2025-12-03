La cantante Rozalén anuncia un parón: «Voy a reflexionar y a digerir todo lo que me ha ocurrido» La artista adelantará «sorpresitas» el 5 de diciembre antes de retirarse temporalmente el 1 de enero de 2026

L. G. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:25 | Actualizado 13:18h.

La cantante Rozalén ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio inesperado: a partir del 1 de enero de 2026 iniciará lo que ella misma ha bautizado como el «descanso de la guerrera». Tras 15 años de actividad ininterrumpida, la artista ha comunicado en sus redes sociales que necesita frenar y reconectar consigo misma después de una etapa profesional tan intensa como prolífica. «Voy a parar, a reflexionar y a digerir todo lo que me ha ocurrido»

En un vídeo compartido con sus fans, la intérprete, que recientemente presentó el villancico en euskera 'Hator Hator', explica que ha tomado la decisión de detener su actividad laboral para reencontrarse con sus emociones y su entorno más cercano.

«Voy a parar, a reflexionar, a masticar y a digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años», señala. Con humor y autocrítica, añade: «A todo el trabajo estoy diciendo 'que no, que no', como en la canción. A ver si me hago caso».

Rozalén también ha reflexionado sobre la presión a la que están sometidos los artistas y cómo anunciar una pausa se ha convertido en algo noticioso. «Es curioso que hoy en día demos tanta importancia a estas decisiones —como han hecho también Mikel Izal o Valeria Castro—, pero es lógico por la velocidad a la que se nos empuja», apunta.

La cantante detalla que siente la necesidad de alejarse de las redes sociales, volver a su pueblo y dedicar tiempo a las personas que quiere. «Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que dicen mis emociones», explica, reconociendo que poder detenerse «es un verdadero privilegio».

Rozalén asegura sentirse feliz y orgullosa del camino recorrido, pero admite un «agotamiento emocional» acumulado tras una década y media de actividad frenética.

15 años de carrera: seis discos, 700 conciertos y un Goya

Rozalén cuenta con una impresionante trayectoria en el mundo de la música con seis discos publicados, cerca de 700 cocniertos, 200 colaboraciones con con artistas como Raphael, Estopa o Viva Suecia. Además, de un libro, un podcast y ina obra de teatro en la que encarnó a Chavela Vargas.

Rozalén también fue reconocida con el Goya a Mejor Canción (2021), el Premio Nacional de Músicas Actuales y tres galardones de la Academia de la Música Española, incluido Artista del Año (2025).

Como anécdota, recuerda incluso que tiene «un sello de correos con La Puerta Violeta» y destaca el compromiso de su banda con la lengua de signos. «Creo que es importante hacer estos repasos para reconocer los esfuerzos, celebrarlos y saber que incluso los momentos duros han valido la pena», añade.