Cuando Rosalía fue mística en Donostia: la versión de San Juan de la Cruz que va camino del millón de reproducciones

Rosalía arrasa con su nuevo disco, convertido en fenómeno mundial. Pero hace ocho años solo los más iniciados sabían de esta mujer rompedora y valiente ... que derriba las barreras entre los géneros y conecta directamente con el espectador. En 2017 la artista barcelonesa actuó en el Dabadaba, la brava sala donostiarra que sigue adelante como refugio de la música en vivo, y de aquella actuación queda el rastro de una canción con 800.000 reproducciones que suben aceleradamente estos días gracias a la apoteosis rosaliaca que nos domina.

Rosalía presentaba en Donostia 'Los Ángeles', su primer disco, acompañada del guitarrista (y productor y tantas cosas más) Raül Refree. Los asistentes al concierto siguen recordando aquella noche como deslumbrante. Esa mujer de solo 23 años mezclaba con talento el flamenco, el pop y el blues como un anticipo de su eclecticismo, ese que desborda ahora en 'Lux'. Rosalía ya había actuado antes en la misma sala acompañando a su entonces pareja, C Tangana, en 'Antes de morirme'. «Fue una de las únicas cinco o seis veces que cantaron juntos en un escenario», cuenta Alex, uno de los incansables motores del Dabadaba, sobre aquel encuentro anterior entre Rosalía y Tangana.

Pero volvamos a esa noche de 2017 que Alberto Bonilla calificó con un nueve sobre diez en su crítica de Mondo Sonoro. Queda este vídeo en el que Rosalía canta 'Es de noche', un poema de San Juan de la Cruz que ya había interpretado antes Morente. Ya se intuían ahí sus inquietudes místicas que han explotado ahora en 'Lux'. La grabación no es perfecta pero se impone la fuerza de ella. Ahí queda.