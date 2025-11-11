Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosalía, durante su actuación en el Dabadaba en 2017.

Rosalía, durante su actuación en el Dabadaba en 2017.

Cuando Rosalía fue mística en Donostia: la versión de San Juan de la Cruz que va camino del millón de reproducciones

La artista que arrasa en el mundo cantó hace ocho años en el Dabadaba ante unas decenas de afortunados: así suena 'Aunque es de noche'

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Rosalía arrasa con su nuevo disco, convertido en fenómeno mundial. Pero hace ocho años solo los más iniciados sabían de esta mujer rompedora y valiente ... que derriba las barreras entre los géneros y conecta directamente con el espectador. En 2017 la artista barcelonesa actuó en el Dabadaba, la brava sala donostiarra que sigue adelante como refugio de la música en vivo, y de aquella actuación queda el rastro de una canción con 800.000 reproducciones que suben aceleradamente estos días gracias a la apoteosis rosaliaca que nos domina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  6. 6

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  7. 7

    Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  8. 8

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  10. 10 Sebastián Álvaro, aventurero y escritor: «Pakistán, la Antártida y la Patagonia son los últimos paisajes donde resiste la grandeza de nuestro planeta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuando Rosalía fue mística en Donostia: la versión de San Juan de la Cruz que va camino del millón de reproducciones