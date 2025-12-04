Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rosalía ha anunciado ocho fechas en España de la gira de Lux para 2026. EFE

Rosalía anuncia ocho conciertos en España en su gira Lux: consulta las fechas y cuándo se pondrán a la venta las entradas

Ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid y otros tantos en el Palau Sant Jordi de Barcelona en abril de 2026

A. A.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

Rosalía ha anunciado las primeras fechas de su extensa gira de 42 conciertos en todo el mundo el próximo año para presentar su nuevo disco 'Lux'. El Lux Tour 2026, hará parada en España aunque de momento solo en Madrid y Barcelona, con hasta ocho fechas en la suma de ambas ciudades.

Rosalía actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril; y en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10 horas en ticketmaster.es mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11 horas en el mismo punto de venta.

La artista catalana ha programado una extensa gira de 42 conciertos en recintos de gran formato por 17 países para el próximo año.

