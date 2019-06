El rock y los ritmos negroides presiden el Día de la Música

Los ritmos negroides presidirán el Día de la Música que la FNAC de Donostia organiza siempre por estas fechas. Koko- Jean The Tonics y Noa & The Hell Drinkers son dos de las principales propuestas que mañana sonarán en la calle Loiola, que servirá suculentas raciones de soul, blues y funk. Pero además, también habrá espacio para atractivos rockeros de diversa índole como los de Ibai Marín y Joseba Irazoki eta Lagunak, entre otros. Y todo gratis.

Pero antes, hoy mismo, se celebrará un prólogo para aprovechar que el Día de la Música, como tal, es el 21 de junio. Por la tarde, el Forum FNAC acogerá dos conciertos, el primero de los cuales estará protagonizado por June Calsor. Según los organizadores, el estilo de la donostiarra se enmarca en el «neo-soul, el R&B y el jazz», y actualmente trabaja en su álbum de debut, 'Amalur', elegido por la Diputación dentro del programa Meta! Después será el turno de Sua, cuatro jóvenes vizcaínos que ganaron la última edición del concurso de maquetas de Gaztea Irratia y que, por tanto, actuarán también en el próximo BBK Live para mostrar su mezcla de «registros tranquilos y profundos» con pasajes «más intensos», en los que permanecer quieto no es una opción

El Día de la Música Hoy en el Forum FNAC 19.00 June Calsor. 20.00 Sua. Mañana en la calle Loiola 12.00 Latitud 43. 13.00 Maren. 16.45 Ibai Marín. 17 30: Noa Voll Damn & The Helldrinkers. 18 45: Joseba Irazoki eta Lagunak. 20.15 Koko Jean & The Tonics. Entradas Gratis.

La música toma la calle

Este sábado al mediodía la música tomará la calle Loiola y los encargados de abrir fuego serán los donostiarras Latitud 43, que destacan por su rock aderezado con reminiscencias de folk y country. «Sus composiciones son realmente originales y cuidadas dentro de su estilo e influencias, y sorprenden por su calidad y variedad en arreglos, además de por su contundente vocalista y la potente energía de los directos», advierten.

Antes del almuerzo irrumpirá en escena Maren, joven cantante de Gallarta (Bizkaia) que participó en la tercera edición de 'La Voz Kids' y a punto estuvo de colarse en la final. El pasado año se estrenó con 'Alguien sin vergüenza' (2018), un EP escrito casi al completo por ella y producido en el estudio 48 Volts junto a John Caballés. «No llega a la mayoría de edad -tiene 16 años- pero transmite los valores que todos buscamos en las nuevas generaciones: gusto por la poesía, textos cuidados y llenos de aliento, pasión por la música y una playlist en su móvil en la que no faltan The Beatles, Queen, Arctic Monkeys, Vetusta Morla o Damien Rice», dicen.

En la sobremesa, Ibai Marín, antiguo líder de Hira, presentará 'El gran golpeador' (2018), su primer disco en solitario, un trabajo enmarcado en el folk-rock y de fuerte contenido autobiográfico: «Encontramos a un Ibai más maduro y seguro pero igual de entregado y sensible. Una autobiografía que viene a resumir el final de su antiguo proyecto musical, el amor incondicional hacia sus hijas y el canto a la soledad con músicas profundas y sinceras, y un tema, 'El gran golpeador, dedicado a su padre, fallecido recientemente».

«Sucia y engrasada». Así definen la música de Noa Voll Damn & The Hell Drinkers, combo donostiarra formado por «cuatro amantes del blues y la buena cerveza» que interpretan «clásicos y no tan clásicos del género» que se mezclan y fermentan con el rock and roll. Su disco homónimo del año pasado y sus conciertos no son aptos «para caderas rígidas», algo que ya saben quienes han disfrutado de su «potente» puesta en escena en citas como el Hondarribia Blues Festival, el Burlada Blues Festival o el Jazzaldia de Donostia.

Otro que se maneja con gran soltura y contundencia escénica es el beratarra Joseba Irazoki, que desplegará su universo sonoro «fundiendo desarrollos instrumentales apabullantes y por momentos violentos con un cancionero que se mueve entre la delicadeza y la rabia». Acompañado de sus Lagunak, presentará su celebrado 'Zu al zara?' (2018), un trabajo que se «cruza» con la vanguardia musical, el rock contemporénao y la tradición folk.

La fiesta de la calle Loiola concluirá con los ritmos bailables de Koko- Jeans & The Tonics, una nueva banda de soul y blues liderada por la antigua cantante de The Excitements y completada por Anton Jarl, Víctor Puertas y Dani Baraldes, «cuatro de los músicos más aclamados por la crítica barcelonesa». «Como frontwoman tenemos a Miss Koko-Jean Davis, que conquista con su estilo duro y conmovedor. Pero no te engañes porque puede bajar de la crudeza del blues y hacer subir la temperatura en unos segundos con su funky», aseguran al tiempo que prometen «un surtido completo de letras, bailes y sacudidas».