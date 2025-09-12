Rock garage y melódico en Sanagustin para comenzar el fin de semana con energía

Nombrar a tu grupo The Baboon Show porque crees que el gobierno de tu país se comporta «como un grupo de babuinos» es más que ... una declaración de intenciones. Y recoge, a la perfección, la esencia del conjunto sueco. Surgieron en 2003 y varios álbumos y alguna recopilación después, mantienen ese rock punk con influencias del garage rock o el power pop. Actúan este viernes en Sanagustin Kulturgunea a partir de las 21.15, justo después del grupo rock ON. Todavía quedan entradas a la venta para los directos de esta tarde-noche, 27 euros las anticipadas y 30 ya en taquilla.

El concierto Cartel: The Baboon Show y ON.

Lugar: Sanagustin Kulturgunea (Azpeitia).

Día y hora: Este viernes, 21.15 horas.

Entradas: 27 euros anticipada, 30 en taquilla.

Tampoco son noveles en la escena las integrantes de ON. Creado en 2012 por Itsaso Gutierrez, se hicieron con el concurso de maquetas Izan Pirata. Después llegarían dos discos autoproducidos. En este tiempo varias integrantes han pasado por el grupo, incluso han tenido algún parón «por cosas de la vida», pero este 2025 vuelven a por todas con Gutierrez, Maialen Urretabizkaia (bajo) y Maialen Arana (batería).

A continuación, sobre las 22.30 sonarán las canciones directas y valientes de The Baboon Show. Entre los temas están la explotación laboral, el imperialismo -frente al que son muy críticos- o el autoritarismo, al que responden con una visión socialista. No faltarán 'God blees you all' (2023) ni el último single, 'Be a baboon'.