Rock garage y melódico en Sanagustin para comenzar el fin de semana con energía

Las suecas The Baboon Show y ON, que se hizo con la maqueta Izan Pirata en 2012, actúan hoy a partir de las 21.15 horas

DV

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:33

Nombrar a tu grupo The Baboon Show porque crees que el gobierno de tu país se comporta «como un grupo de babuinos» es más que ... una declaración de intenciones. Y recoge, a la perfección, la esencia del conjunto sueco. Surgieron en 2003 y varios álbumos y alguna recopilación después, mantienen ese rock punk con influencias del garage rock o el power pop. Actúan este viernes en Sanagustin Kulturgunea a partir de las 21.15, justo después del grupo rock ON. Todavía quedan entradas a la venta para los directos de esta tarde-noche, 27 euros las anticipadas y 30 ya en taquilla.

