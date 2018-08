Ricky, el quitapenas

Era su tercera visita a Donostia, la primera fuera del Velódromo, y Ricky Martin volvió a arrasar ante un público de 5.500 personas, 1.500 menos del aforo establecido por la promotora Get In. Cifras al margen, el puertorriqueño protagonizó el miércoles un vertiginoso show de hora y tres cuartos en el que, pese a la mejorable acústica del recinto, cumplió holgadamente su misión: dejar al personal afónico y empapado de sudor en esa caldera en la que se convirtió Illunbe.

Como relatábamos en la incompleta crónica de ayer, no necesitó reservar sus grandes éxitos para el final y comenzó con uno de los más conocidos, 'María'. No cantó demasiado en inglés ni falta que hizo, pero al inicio sonaron temas como 'Love You For a Day', 'Drop It On Me' y 'Shake Your Bon-Bon'. Tras la aplaudida versión de 'Adrenalina', invitación al perreo que puso en pie al público de las gradas, Ricky recuperó el resuello con una lenta, 'Vuelve', en la que se declaró «hechizado» por Donostia, donde ha disfrutado de un 'miniveraneo' de tres días, igual que en el pasado hicieron otras luminarias como Bruce Springsteen.

Poco duró la tranquilidad. En la primera de muchas transiciones los bailarines montaron una batucada y un circense número de malabares para introducir 'Jaleo'. Al final de 'She Bangs', Martin invitó a subir a escena a una joven parisina llamada Marie que se sumó al cuerpo de danza con gran desparpajo hasta cerrar el bloque con otro clásico, 'Livin' la vida loca', durante el que se acentuó una constante: las chicas y señoras bailaban movidas por la histeria fan mientras sus parejas masculinas permanecían mayoritariamente sentadas en la grada.

En 'Somos la semilla' pasó el cepillo al más puro estilo Bono (U2) para la Fundación Ricky Martin, que lucha contra la trata infantil. Desde lo alto de un enorme escenario equivalente a siete pisos, cantó 'Casi un bolero', 'Disparo al corazón' y la aflamencada 'Tu recuerdo', en la que se echó de menos la voz de La Mari de Chambao. Muchos, eso sí, aprovecharon el sosiego para repostar o evacuar los abundantes líquidos que sirvieron para combatir el bochorno.

El ídolo latino reapareció exultante y enérgico con dos canciones recientes que, curiosamente, figuraron entre las más coreadas, 'Fiebre' y 'Vente pa' ca', el dueto junto al vilipendiado reguetonero Maluma, que ha logrado acercarle a nuevas y más jóvenes audiencias. Encaró el final con 'Lola, Lola', 'La bomba' y 'Por arriba, por abajo', en la que se fijó en las muchas banderas que ondeaban sobre la arena: salvo españolas e ikurriñas, las hubo de todos los países pero a la estrella boricua, que repitió la frase «¿Qué me importa el qué dirán?», se decantó por la del arcoíris, «la más bonita».

Aún faltaban los bises de un espectáculo que por momentos cayó en lo kitsch, la grandilocuencia y el estrépito, acentuado por la habitual reverberación de la plaza y por una voz en ocasiones forzada. No importó mucho, tampoco, la sucesión de ripios y estribillos a base de «pasitos pa'lante», «olé olé olá», «boom, boom» y «ale, ale, ale». La gente estaba allí para disfrutar, no necesariamente en este orden, de la nívea sonrisa profidén del puertorriqueño, de sus músculos, de sus movimientos de cintura, de sus músicos y bailarines, de los cambios de vestuario y, sobre todo, de sus himnos y de un poder de seducción que parece inagotable. El objetivo era quitarse las penas, y como reza 'Pégate', la antepenúltima de la noche, «bailando todo se arregla». Y eso es lo que sucedió también con la futbolera 'La copa del amor' y 'La mordidita', que remataron la espirituosa función por todo lo alto con explosiones de humo y confeti.