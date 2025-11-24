Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Portada del disco, en un álbum diseñado por Javier Aramburu.

Regresa el 'alma' de La Buena Vida: la historia de un disco que parece un cuento de Navidad

Se publica 'Podría ser mejor', que sigue la estela del mítico grupo y reúne los talentos de Irantzu Valencia, Mikel Agirre, Cheli Lanzagorta, Senperena y Harkaitz Cano de la mano de Discos Mon Oncle

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:41

Se publica hoy: es 'solo' un single de dos canciones, pero suma una amplia colección de talentos de la cultura guipuzcoana con la herencia del ... grupo La Buena Vida como emblema. La gestación de 'Podría ser mejor' es como un cuento de Navidad, y no solo porque la 'percha' de la publicación sean el podcast y concierto navideños de Discos Mon Oncle, el proyecto del periodista Ricardo Aldarondo. Los nombres de los excomponentes de La Buena Vida se mezclan con el músico Joserra Senperena, el escritor Harkaiz Cano y el diseñador Javier Aramburu.

