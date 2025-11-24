Regresa el 'alma' de La Buena Vida: la historia de un disco que parece un cuento de Navidad

Se publica hoy: es 'solo' un single de dos canciones, pero suma una amplia colección de talentos de la cultura guipuzcoana con la herencia del ... grupo La Buena Vida como emblema. La gestación de 'Podría ser mejor' es como un cuento de Navidad, y no solo porque la 'percha' de la publicación sean el podcast y concierto navideños de Discos Mon Oncle, el proyecto del periodista Ricardo Aldarondo. Los nombres de los excomponentes de La Buena Vida se mezclan con el músico Joserra Senperena, el escritor Harkaiz Cano y el diseñador Javier Aramburu.

Pero empecemos por el principio de la mano de Joan F. Losilla, responsable de Madmua Records, el sello independiente con base en Zaragoza responsable de la edición de esta feliz rareza que hoy se pone a la venta. «La Buena Vida, ese pequeño gran milagro nacido en Donosti en 1988 y que prolongó su magia hasta 2011, sentó cátedra y conquistó corazones con su pop refinado, estiloso y eterno», dice. «Son ya 14 años de ausencia, únicamente mitigable con la evocación de sus discos y de unas canciones que nacieron himnos».

«Disco profundamente donostiarra»

Pero contra la nostalgia, este proyecto. «Casi tres lustros después de su adiós, el espíritu de La Buena Vida cobra cuerpo de forma esporádica con un disco profundamente donostiarra en su continente y en su contenido», explican desde Madmua Records. «Es un single de carácter solidario, porque los beneficios irán destinados a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, y en el que aportan sus talentos y sus voces los dos cantantes del grupo, Irantzu Valencia y Mikel Agirre, junto a compañeros de banda como Javier Sánchez y Cheli Lanzagorta, más otro ilustre músico de su ciudad, Joserra Semperena, y el escritor Harkaitz Cano. El encargado de poner el lazo es el diseñador Javier Aramburu, que ha confeccionado un arte minucioso marca de la casa».

En la cara A Irantzu Valencia interpreta 'Podría ser mejor', «un admirable ejercicio de sensibilidad, estilo e interpretación». En la cara B, 'Sendero a la cascada' «devuelve al Mikel Aguirre más sugerente». Así define los dos tema el editor.

Las dos grabaciones tienen origen en el pódcast musical Discos Mon Oncle de Ricardo Aldarondo, redactor y crítico cinematográfico y musical de El Diario Vasco durante 25 años. Aldarondo convoca cada año, desde la creación del podcast en 2020, a músicos cercanos para que compongan sus propias canciones navideñas en exclusiva para el episodio Extra de Navidad, «aunque en este caso estos dos himnos trascienden lo navideño para abrazar la universalidad del pop más refinado», según Losilla.

El sello Madmua ya lanzó en 2022 un single navideño e inédito de Aventuras de Kirlian, otro grupo icónico del pop donostiuarra. Este nuevo disco sale con una edición limitada y numerada de 600 copias (500 a la venta), que incluyen una postal diseñada por Javier Aramburu. Cada disco tiene un precio de 13 euros. Para adquirirlo se debe enviar un email a info@madmuarecords.com.

Cheli Lanzagorta, compositor de la música de 'Podría ser mejor', asegura que «siempre quise hacer un estándar con Irantzu Valencia y Javi Sánchez, desde mis tiempos en La Buena Vida. Cuando me comprometí con Ricardo Aldarondo a entregarle una canción navideña, pensé que era mi oportunidad. Me dieron el sí, y a la maravillosa letra de Javi y a la inimitable voz de Irantzu se sumó la maestría de los arreglos y producción de Joserra Senperena. Quedé, más que satisfecho, feliz. Pero la felicidad no quedó ahí: ahora llega la canción plastificada en un single de vinilo, que compartimos con grandes compañeros de viaje, y al que le ha puesto un lazo, perfecto como siempre, la portada del gran Javier Aramburu».

Joserra Senperena, que además de director musical del concierto navideño de Discos Mon Oncle es autor de la melodía de 'Sendero a la casaca', apunta: «Acepté encantado la invitación de Ricardo Aldarondo de componer una canción de Navidad para su episodio Extra de 2021 y extendí la invitación a dos viejos amigos: Mikel Agirre para elegir y cantar una de las cinco canciones que le envié y a Harkaitz Cano para escribir una letra que hablara de amor, de fraternidad, sin referencias a personajes navideños ni religiosas. Finalmente Ricardo sugirió orquestarla y la grabamos en casa, en 2021. Me hace particular ilusión que ahora, en 2025, la canción comparta single con otra de otros viejos amigos y que el disco venga envuelto en la magia de Javier Aramburu. Y con destino al pueblo palestino».