Regocijo mutuo

La gente abarrotó Intxaurrondo para disfrutar de Morgan pero por el mismo precio, hubo quien descubrió a una donostiarra sobrada de talento. «Qué sorpresa, cómo canta y cómo tocan», se escuchaba en las primeras filas cuando Ane Leux y su banda interpretaban con enorme gusto temas como 'Dance With Me', 'Sin rumbo', 'Tell Me Why' o 'Fairymoon'. Morgan casi calcó el repertorio de su concierto de julio en el Jazzaldia, pero ganó en cercanía e intensidad gracias al tamaño y a la acústica de una sala donde no cabía ni una púa más. «No venimos a presentar ningún trabajo, ya lo hemos presentado, pero vamos a regocijarnos en nuestros dos discos», anunció Nina, atrincherada tras las teclas y un sinfín de bromas y agradecimientos.

El regocijo fue mutuo, pues la audiencia asistió emocionada a la interpretación de 'Planet Earth', 'Blue Eyes' y 'Attempting', cercanas a palos como el rock progresivo, el pop o el R&B, sin renunciar al infeccioso groove del órgano de Schulthess. Tras la contagiosa 'Oh Oh', llegaron 'Goodbye', 'Work' y 'The Child', en las que derrocharon habilidad para, en una misma canción, acariciar al oyente primero y golpearle después con los desaforados solos guitarreros de Paco López y la certera dupla rítmica formada por el bajista Alejandro Ovejero y el batería Ekain Elorza.

Tocaron una hardockera versión de 'The Chain' (Fleetwood Mac) y en 'Praying' pidieron la colaboración cantora del público antes de sobrecoger hasta la médula con 'Sargento de hierro'. 'Home' tuvo aroma góspel, con la polvorienta voz de la lideresa arropada por los coros de sus chicos, que se enfrascaron en 'jams' torrenciales durante 'Flying Peacefully' y 'Thank You', plenas de soul y funky.

En los bises, Nina cantó 'Volver' sola al piano y aunque alguno les pueda reprochar ser demasiado canónicos y deudores del rock clásico americano, también saben moverse en terrenos como el de la música disco con la molona 'Another Road (Gettin' Ready)'. Vocalista y guitarrista introdujeron 'Marry You' sin enchufe y al borde del escenario, y el resto remató con un estruendo eléctrico que dejó al respetable presto para empezar 2019 con una sonrisa de oreja a oreja.