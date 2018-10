Las raíces toman suelo

El 1 de junio de 2017 dos jóvenes músicos navarros de Barañain colgaron el cartel de 'No hay billetes' en la sala Joy Eslava de Madrid. Al día siguiente publicaron 'Roots In The Air' su segundo álbum de estudio tras 'Cat Platoon' (2015). No fue casual ese lleno en la sala madrileña. Los mentideros musicales ya hablaban hacía meses de este joven dúo que a través de su particular visión del reggae estaba revolucionando la escena de un género casi invisible en España. Desde aquel concierto la vida a cambiado para Leire (Iseo) y Alberto (Dodosound). Se podría decir que para bien.

Los últimos 18 meses han supuesto para Iseo&Dososound «el apuntalamiento definitivo de su carrera», reconocen desde su oficina de management. En este tiempo han ofrecido más de 160 conciertos para presentar su segundo disco y ya han anunciado los últimos conciertos de esta prolífica gira. Entre todas esas actuaciones destacan 17 en Francia, un país en el que la cultura reggae está más asentada y reconocida. Además han tenido la ocasión de presentar sus canciones en Alemania, Italia, India, Perú, Argentina y Brasil. Temas que parten del reggae para adaptarse sin ningún problema a la electrónica que lanza desde sus máquinas Dodosound o a ritmos más soul de la fantástica sección de vientos The Mousehunters que son parte vital de un proyecto que se toma un respiro tras los conciertos de cierre de gira.

Siete son las ciudades elegidas para cerrar el recorrido de 'Roots In The Air' en España: Mallorca, Madrid (entradas agotadas en La Riviera), Barcelona (entradas agotadas en el Apolo), Santiago, Pamplona, Málaga y Bilbao. Corran. Las entradas para ver en directo estos conciertos «únicos y exclusivos» están volando.